뉴욕증시 개장 전 특징주...도미니언에너지·서비스나우·델타항공↑ VS 유나이티드헬스·코인베이스↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 18일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 인수합병(M&A), 행동주의 투자, 인공지능(AI) 및 암호화폐 시장 흐름 등에 따라 종목별 주가가 엇갈렸다.

반도체와 암호화폐 관련주는 미국 국채금리 상승과 업황 우려, 비트코인 약세 영향으로 하락한 반면, 인수합병 기대감과 행동주의 투자 이슈가 부각된 일부 전력·유통·소프트웨어 종목들은 강세를 나타냈다.

서비스나우 로고 [사진=블룸버그]

▷ 상승 종목

◆ 메이시스(M)

미국 백화점 체인 ▲메이시스(M)는 버크셔 해서웨이가 1분기 말 기준 약 5500만달러 규모의 지분을 새롭게 보유한 것으로 확인되면서 개장 전 주가가 4% 가까이 상승했다.

시장에서는 해당 투자가 버크셔 해서웨이 내 투자 포트폴리오 일부를 운용하는 테드 웨슐러(Ted Weschler)의 판단일 가능성이 크다는 관측이 나왔다.

◆ 도미니언 에너지(D)

전력·유틸리티 기업 ▲도미니언 에너지(D)는 ▲넥스트에라 에너지(NEE)가 전량 주식 교환 방식으로 회사를 인수하기로 했다고 발표하면서 주가가 12% 넘게 급등했다.

넥스트에라는 양사 합병으로 세계 최대 규제 전력회사가 탄생하게 될 것이라고 밝혔다.

◆ 바이오래드 래버러토리스(BIO)

생명과학 장비업체 ▲바이오래드 래버러토리스(BIO)는 행동주의 투자사 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트가 상당한 규모의 지분을 확보했다는 월스트리트저널(WSJ) 보도 이후 주가가 7% 급등했다.

다만 엘리엇 측의 정확한 지분 규모나 회사 관련 계획은 공개되지 않았다.

◆ 델타항공(DAL)

미국 항공사 ▲델타항공(DAL)은 버크셔 해서웨이가 약 26억달러 규모 지분을 신규 취득한 것으로 나타나면서 주가가 1% 넘게 상승했다.

이는 워런 버핏이 약 6년 전 항공주 투자 비중을 전량 정리한 이후 다시 항공업종에 투자한 사례라는 점에서 주목받고 있다.

◆ 서비스나우(NOW)

기업용 소프트웨어 업체 ▲서비스나우(NOW)는 뱅크오브아메리카(BofA)가 투자의견을 '매수(Buy)'로 제시하며 커버리지를 재개하자 주가가 4% 넘게 상승했다.

BofA는 서비스나우가 AI로 대체되기보다는 오히려 AI 확산 수혜를 입을 가능성이 크다고 평가했다.

◆ 포드자동차(F)

자동차 업체 ▲포드자동차(F)는 자회사 포드 에너지와 EDF 파워 솔루션스 북미가 최대 연간 4기가와트시(GWh) 규모의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 생산하는 5년 계약을 체결했다고 발표하면서 주가가 6.5% 넘게 상승했다.

양사는 2028년부터 제품 공급을 시작할 계획이다.

▷ 하락 종목

◆ 리제네론 파마슈티컬스(REGN)

미국 바이오 제약사 ▲리제네론 파마슈티컬스(REGN)는 피부암 치료제가 후기 임상시험에서 주요 목표 달성에 실패했다는 소식에 주가가 11% 넘게 급락했다.

◆ 유나이티드헬스 그룹(UNH)

미국 최대 민간 건강보험사 ▲유나이티드헬스 그룹(UNH)은 버크셔 해서웨이가 1분기 중 일부 지분을 매각한 것으로 드러나면서 주가가 3.5% 넘게 하락했다.

◆ 세일즈포스(CRM)

클라우드 소프트웨어 업체 ▲세일즈포스(CRM)는 뱅크오브아메리카가 AI 확산으로 회사 성장 구조에 재조정이 필요할 수 있다며 투자의견을 '비중축소(Underperform)'로 제시하자 주가가 1% 하락했다.

◆ 코인베이스(COIN)·로빈후드(HOOD)

암호화폐 거래 플랫폼 ▲코인베이스(COIN)와 ▲로빈후드(HOOD)는 비트코인 가격이 주말 동안 5% 넘게 급락하며 7만7000달러 아래로 내려가자 동반 약세를 나타냈다.

코인베이스는 2.5% 넘게 하락했고 로빈후드도 약 2% 밀렸다.

koinwon@newspim.com