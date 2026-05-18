정용진 회장, 손정현 스타벅스코리아 대표 전격 해임

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담당 임원 해임 및 관련 임직원 징계 예정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 신세계그룹은 18일 스타벅스코리아의 부적절한 마케팅 논란과 관련해 손정현 대표를 즉시 해임한다고 밝혔다.

신세계그룹에 따르면 정용진 회장은 이날 스타벅스코리아에서 발생한 논란에 대해 책임자와 관계자들에게 중징계를 내릴 것을 직접 지시했다. 정 회장은 특히 이번 사고가 5·18 광주 민주화운동 기념일에 발생한 점을 문제 삼으며 그룹 차원의 가장 강력한 수준의 징계를 주문했다.

정용진 신세계그룹 회장 [사진=신세계그룹 제공]

신세계그룹은 이번 조치가 유사 사례 재발을 막기 위한 '일벌백계' 차원의 결정이라는 입장이다. 이에 따라 손 대표와 함께 해당 행사를 기획·주관한 담당 임원도 해임하기로 했으며, 관련 임직원들에 대해서도 징계 절차에 착수할 예정이다.

신세계그룹 관계자는 "정 회장은 이번 일을 보고받은 즉시 엄정하고 철저한 내부 조사를 지시했다"며 "이번 사안을 매우 심각하게 판단해 대표이사 해임이라는 강도 높은 조치를 결정한 것"이라고 말했다.

신세계그룹은 향후 유사 사례 재발 방지를 위해 업무 프로세스를 재정비하고 조직 내 올바른 역사 인식 확립을 위한 노력도 강화할 방침이라고 밝혔다.

sykim@newspim.com