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뉴욕증시 프리뷰, 미 주가 선물 일제 반등…이란 협상 기대에 유가·금리 '상승세 주춤'·엔비디아 실적 촉각

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  • 미국 증시는 18일 개장 전 선물이 반등세로 돌아섰으며, 시장은 엔비디아 실적과 4월 FOMC 의사록에 주목하고 있다
  • 국제유가와 미 국채 수익률이 고점에서 다소 후퇴했지만, 중동 리스크와 인플레이션 우려로 연준의 고금리 장기화 전망이 커지고 있다
  • 엔비디아·월마트 등 실적이 AI·소비 경기의 분수령이 되는 가운데, 도미니언 에너지 인수 논의로 급등하고 유나이티드헬스·리제네론은 악재로 하락했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 10년물 금리 15개월 최고치에서 후퇴
엔비디아·월마트 실적 주목…AI·소비 경기 시험대
도미니언 급등·유나이티드헬스 급락

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 18일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 일제히 하락하던 미 주가지수 선물은 개장을 앞두고 반등을 시도하고 있다. 이날 개장을 앞두고 국제유가와 미국 국채 수익률 상승세가 다소 진정된 가운데, 시장은 이번 주 예정된 엔비디아 실적 발표와 4월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개에 촉각을 곤두세우고 있다.

미 동부시간 오전 8시 55분 기준 다우존스 E-미니 선물은 65.00포인트(0.13%) 상승했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 E-미니 선물과 나스닥100 E-미니 선물은 각각 0.27%, 0.54% 오르며 반등을 시도하고 있다. 

파키스탄이 중동 전쟁 종식을 위한 이란의 수정 제안안을 미국 측에 전달했다는 보도가 나오며 양측 간 평화 협상이 재개될 것이란 기대가 살아난 것으로 풀이된다. 로이터 통신은 파키스탄 소식통을 통해 이 같이 전했다. 소식통은 양측 간 입장 차이를 좁히는 데 시간이 걸릴지 묻는 질문에 "시간이 많지 않다"며 "양국이 계속 협상 조건과 목표를 바꾸고 있다"고 말했다.

미국 뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=블룸버그통신]

국제 유가도 하락세로 돌아섰다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 배럴당 103달러로 2% 넘게 하락하고 있으며, 브렌트유 선물은 배럴당 107달러로 1.7% 내리고 있다.

시장에서는 최근 중동 리스크 확대가 유가 상승과 채권시장 불안을 동시에 자극하고 있다는 분석이 나온다. 아랍에미리트(UAE) 원자력발전소에 대한 드론 공격 이후 이란 전쟁 종식 협상이 교착 상태에 빠진 것으로 전해지면서 인플레이션 우려도 다시 커지고 있다.

美 10년물 금리 15개월 최고치에서 후퇴

급등세를 이어가던 미 국채 수익률도 주춤한 모습이다.

채권 가격과 반대로 움직이는 미국 10년물 국채 수익률은 이날 앞서 한때 4.631%까지 오르며 2025년 2월 이후 최고 수준을 기록했으나 이후 상승폭을 일부 반납하며 4.57% 수준에 머물고 있다.

미국 30년물 국채 수익률도 약 1년 만의 최고 수준까지 올랐다가 오름폭을 일부 반납하며 현재는 5.108%에 머물고 있다. 영국 30년물 국채(길트) 수익률도 5.102% 수준으로 밀리고 있으며, 미 국채 2년물 수익률은 4.05%를 가리키고 있다.

이토로(eToro)의 글로벌 시장 전략가 랄레 아코너는 "투자자들이 우려하는 것은 최근의 금리 상승이 채권시장에만 머물지 않는다는 점"이라며 "특히 성장주와 기술주 밸류에이션에 부담을 주고, 막대한 부채를 안고 있는 정부들의 재정 압박도 키울 수 있다"고 말했다.

실제로 최근 시장을 이끌었던 AI·기술주 랠리도 흔들리는 분위기다. 나스닥100 지수는 지난 주말 1.5% 하락하며 3월 27일 이후 최악의 하루를 기록했다.

앞서 월가는 인공지능(AI) 열풍 기대감에 힘입어 S&P500과 나스닥 지수가 사상 최고치를 경신하는 강세 흐름을 이어왔다. 다우지수 역시 한때 5만선을 회복했다.

하지만 예상보다 뜨거웠던 미국 인플레이션 지표 발표 이후 시장 분위기는 급변했다. CME 페드워치(FedWatch)에 따르면 투자자들은 연방준비제도(Fed)가 내년 1월 금리를 인상할 가능성을 40% 이상 반영하고 있다.

야데니 리서치의 에드 야데니 대표는 "금융시장은 도널드 트럼프 대통령이 새로 취임한 케빈 워시 연준 의장에게 금리 인하를 요구하고 있음에도 불구하고 금리가 더 오랜 기간 높은 수준을 유지할 것으로 보고 있다"고 밝혔다.

그는 이어 "거시경제 환경은 더 이상 완화적 통화정책 기조를 지지하지 않으며, 금리 인하는 더더욱 어려워졌다"고 말했다.

미 연방준비제도(Fed) 본부 [사진=로이터 뉴스핌]

이번주 뉴욕증시에서는 미국 국채 수익률 흐름과 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 경로에 대한 신호가 핵심 변수로 떠오르고 있다. 시장은 오는 20일(수요일) 공개되는 4월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 주목하고 있다. 앞서 4월 회의에서는 일부 위원들이 금리 인하를 주장했지만, 동시에 연준 내부에서는 추가 완화에 대한 신중론도 확대된 것으로 전해졌다.

특히 최근 물가지표가 예상보다 강하게 나오면서 시장에서는 연준의 고금리 장기화 가능성을 다시 반영하기 시작했다. 이에 따라 의사록을 통해 연준 내부의 매파·비둘기파 균형과 향후 정책 방향성을 가늠하려는 움직임이 커지고 있다.

◆ 엔비디아·월마트 실적 주목…AI·소비 경기 시험대

엔비디아의 실적 발표 역시 이번주 최대 이벤트 가운데 하나로 꼽힌다.

세계 시가총액 1위 기업인 엔비디아는 오는 20일 장 마감 후 실적을 발표한다. 시장은 AI 투자 사이클 지속 여부와 데이터센터 수요, 추론(Inference) 시장 관련 전망에 주목하고 있다.

엔비디아가 강한 실적과 긍정적인 가이던스를 제시할 경우 반도체와 AI 관련주 전반에 추가 상승 동력을 제공할 가능성이 있다. 반면 기대에 못 미치는 결과가 나올 경우 최근 급등했던 기술주 중심으로 차익실현 압력이 확대될 수 있다는 전망도 나온다.

▲엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 주가는 3월 저점 대비 36% 상승했으며, 필라델피아 반도체지수(SOX)는 올해 들어 60% 넘게 급등했다.

이와 함께 ▲월마트(WMT) ▲타깃(TGT) 등 주요 소비 기업들의 실적은 중동 전쟁 장기화 속 미국 소비 경기와 경기 둔화 우려를 가늠할 핵심 지표로 주목받고 있다.

도미니언 급등·유나이티드헬스 급락

이날 개장 전 거래에서는 전력·유틸리티 기업▲도미니언 에너지(D)의 주가가 15% 급등했다. 블룸버그통신은 ▲넥스트에라 에너지(NEE)가 주식 중심 거래 방식으로 도미니언 인수를 논의 중이라고 보도했다. 거래 규모는 주당 약 76달러, 총 660억달러 수준으로 알려졌다.

양사는 AI 데이터센터 전력 수요 확대 수혜주로 꼽힌다. 거래가 성사될 경우 세계 최대 규제 전력회사가 탄생하게 된다. 합병 후 넥스트에라 주주들은 통합 회사 지분의 74.5%, 도미니언 주주들은 25.5%를 보유하게 된다. 넥스트에라의 주가는 이 같은 소식에 개장 전 1.3% 빠지고 있다.

반면 미국 최대 민간 건강보험사 ▲유나이티드헬스 그룹(UNH)은 버크셔 해서웨이가 1분기 미국 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 보유하고 있던 유나이티드헬스의 주식을 매각했다고 밝히면서 3.4% 하락했다.

미국 바이오 제약사 ▲리제네론 파마슈티컬스(REGN)는 진행성 흑색종 환자를 대상으로 한 후기 임상시험에서 실험 치료제가 주요 목표 달성에 실패했다는 소식에 11.8% 급락했다.

koinwon@newspim.com

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Z폴드8 '300만원 시대' 여나 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자 스마트폰 평균 판매가격(ASP)이 올해 1분기 전년 대비 23% 상승한 것으로 나타났다. 인공지능(AI) 반도체 수요 급증으로 모바일 메모리와 애플리케이션프로세서(AP), 카메라모듈 등 핵심 부품 가격이 급등하면서 제조 원가 부담이 커진 영향이다. 오는 7월 공개 예정인 갤럭시 Z폴드8·Z플립8 역시 가격 인상 압력이 거세 새 폴더블폰은 300만원 시대에 진입할 것이란 전망이 나온다. 18일 삼성전자 분기보고서에 따르면 올해 1분기 스마트폰 평균 판매가격은 지난해 연간 평균 대비 약 23% 상승했다. 지난해 사업보고서에서 연간 평균 판매가격이 전년 대비 3% 하락했던 것과는 대조적인 흐름이다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] 가격 상승 배경으로는 AI 서버용 반도체 수요 급증에 따른 메모리 공급 부족과 첨단 공정 전환에 따른 부품 원가 상승이 꼽힌다. 삼성전자는 디바이스경험(DX)부문 주요 원재료 가격 변동 현황에서 모바일AP 솔루션 가격이 전년 대비 약 12% 상승했고 카메라모듈 가격은 약 15% 올랐다고 밝혔다. 특히 모바일용 메모리 가격은 107% 급등했다. 2배 이상 오른 셈이다. 글로벌 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난 1분기 스마트폰 부품 원가(BOM)에서 메모리가 차지하는 비중은 10~15% 수준에서 30~40%까지 올랐다. 스마트폰에 들어가는 저전력 모바일 D램인 LPDDR4X와 LPDDR5X는 지난 1분기 가격이 전 분기 대비 58~63% 올랐다. 메모리 가격 급등으로 제조 원가 부담이 커지면서 삼성전자는 올해 초 출시한 갤럭시 S26 시리즈 가격을 전작 대비 약 6~16% 인상했다. 여기에 지난달에는 갤럭시 S25 엣지와 갤럭시 Z플립7·폴드7 가격도 9만~19만원 가량 올리며 기존 출시 모델까지 가격 인상에 나섰다. 업계에서는 오는 7월 공개 예정인 갤럭시 Z폴드8·Z플립8 역시 가격 인상 압력을 피하기 어려울 것으로 보고 있다. 현재 시장에서는 기본형 가격은 전작 수준을 유지하되 512GB·1TB 등 고용량 모델 중심으로 가격이 오를 가능성이 큰 것으로 보고 있다. 특히 모바일 메모리 가격 상승세가 2분기 들어 더 가팔라질 것으로 예상되면서 폴더블 원가 부담도 커지고 있다. 서울 강남구 삼성 강남 매장을 찾아 새롭게 출시된 '갤럭시 S26' 시리즈 [사진=뉴스핌DB] 시장조사업체 트렌드포스는 올해 2분기 스마트폰용 LPDDR4X 가격이 전분기 대비 70~75%, LPDDR5X는 78~83% 급등할 것으로 전망했다. 1분기 상승 폭 보다 더 가팔라질 것이란 전망이다. AI 기능 강화로 스마트폰 한 대에 들어가는 메모리 용량 자체가 늘어나고 있는 데다 메모리 업체들이 AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 생산 확대에 집중하면서 모바일용 LPDDR 공급까지 빠듯해지고 있다는 분석이다. 전작인 갤럭시 Z폴드7의 경우 지난달 가격 인상으로 1TB 용량 제품이 이미 300만원(312만7300원) 넘어선 바 있고 512GB 제품도 263만원까지 올랐다. 출시를 앞두고 있는 Z폴드8은 512GB 제품이 300만원에 육박할 것이라는 전망이다. 모바일업계에서는 삼성전자가 AI 기능과 고용량 메모리를 앞세운 프리미엄 전략을 강화하면서 수익성 중심의 사업 구조 전환에 속도를 낼 것으로 보고 있다. syu@newspim.com 2026-05-18 14:13
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박찬욱, 佛 최고 문화예술공로훈장 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 박찬욱(63) 감독이 프랑스 정부로부터 문화예술공로훈장 최고 등급인 '코망되르'를 수훈한 가운데, 최휘영 문화체육관광부 장관이 공식 축전을 통해 그 의미를 높이 평가했다. 박찬욱 감독이 17일(현지시간) 프랑스 칸 팔레드페스티벌에서 프랑스 정부로부터 최고 등급의 문화예술 공로 훈장을 받은 후 소감을 밝히고 있다. [사진= 로이터 뉴스핌] 박찬욱 감독은 17일(현지시간) 제79회 칸 국제영화제가 열리고 있는 프랑스 칸 팔레 드 페스티발 대사 접견실에서 카트린 페가르 프랑스 문화부 장관으로부터 직접 메달을 받았다. 올해 칸 영화제 경쟁 부문 심사위원장을 맡아 현지에 머물던 중 수훈이 이뤄져 더욱 각별한 의미를 더했다. 한국인 코망되르 수훈자는 2002년 김정옥 전 한국문화예술진흥원장, 2011년 지휘자 정명훈, 2025년 소프라노 조수미에 이어 박 감독이 네 번째다. 영화감독으로서 이 등급을 받은 것은 한국인 최초다. 박찬욱 감독은 2004년 제57회 칸 영화제에서 '올드보이'로 심사위원대상을 수상하며 세계적 거장 반열에 올랐고, 2009년 '박쥐'로 심사위원상, 2022년 '헤어질 결심'으로 감독상을 받으며 칸 3관왕을 달성했다. 이 같은 이력 위에 올해 한국인 최초로 칸 경쟁 부문 심사위원장에 위촉됐다. 박 감독은 "프랑스와 제 인연의 정점은 2004년 칸 영화제"라며 "그 사건은 제 인생을 완전히 바꿔놨다"며 "남은 마지막 소원은 언젠가 프랑스에서, 프랑스 배우들과 함께 영화를 찍어보는 것"이라고 밝혔다. 최휘영 장관은 축전에서 "이번 수훈은 대한민국 영화계의 세계적 위상을 확고히 증명하고, 우리 문화예술계의 자긍심을 드높이는 계기가 됐다"고 밝혔다. 또한 "올해 한·프랑스 수교 140주년을 맞아 양국의 문화적 연대를 더욱 공고히 하는 가교가 돼 주시기를 바란다"며 "앞으로도 감독님의 위대한 여정을 응원하겠다"고 전했다. fineview@newspim.com 2026-05-18 15:16

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