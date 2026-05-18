마키나락스, 이달 20일 코스닥 신규상장…공모가 1만5000원

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 18일 마키나락스의 코스닥 신규상장을 승인했다
- 마키나락스는 기술성장기업부에 편입되며 공모가 1만5000원이다
- 산업특화 AI 플랫폼 기업으로 2025년 매출 114억여원·적자 지속됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 산업특화 인공지능(AI) 플랫폼 기업 마키나락스가 코스닥시장에 신규 상장한다.
18일 한국거래소는 마키나락스의 코스닥시장 신규상장을 승인했다고 밝혔다. 매매거래는 오는 20일부터 개시된다. 상장 당일에는 변동성완화장치(VI)가 적용되지 않는다.
마키나락스는 코스닥시장 기술성장기업부에 편입되며, 종목코드는 A477850이다. 공모가격은 1만5000원(액면가 500원)이며, 공모금액은 395억2500만원이다. 상장주선인은 미래에셋증권이다.
2017년 12월 설립된 마키나락스는 산업특화 AI 개발 및 운영체계 구축 플랫폼을 주요 제품으로 하는 소프트웨어 기업이다. 본사는 서울 서초구 강남대로 343 신덕빌딩 12층에 위치하며, 임직원 수는 147명이다.
2025년 연결 기준 매출액은 114억5900만원을 기록했다. 같은 기간 영업손실은 80억4100만원, 당기순손실은 137억7400만원이다. 현재 자본금은 87억7100만원이다. 주요 주주는 윤성호 대표(10.40%)를 포함해 주요 주주 4인이 전체의 36.26%(공모 후 발행주식총수 기준)를 보유하고 있다. 기업 구분은 중소기업·벤처기업이다.
dconnect@newspim.com