이회택 축협 고문·대구 원로축구인들, 김부겸 대구시장 후보 지지 선언

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대구의 위기 극복과 체육 발전 이끌 지도자 필요



[대구=뉴스핌] 김용락 기자=이회택 대한축구협회 고문을 비롯한 대구지역 원로 축구인들이 18일 김부겸 대구시장 후보 지지를 공식 선언했다.

이날 오후 2시 김부겸 대구시장 후보 선거사무소에서는 이회택, 구경회 전 대한축구협회 초등축구연맹 부회장, 김영균 전 대한유소년축구연맹 고문, 김형진 대구조기축구연합회 회장 등 지역 원로체육인이 참석했다.

참석자 가운데 구경회 부회장은 삼성라이온즈 간판타자인 구자욱 선수 부친으로 대구 시민들 사이에 더 유명하다.

이회택 축구협회 고문 및 대구 원로축구인들이 김부겸 대구시장 후보 지지를 선언했다.[사진=김부겸 후보 캠프] 2026.05.18 yrk525@newspim.com

원로 체육인들은 구경회 부회장이 낭독한 지지선언문을 통해 '대구가 처한 경제적 어려움이 사회문화는 물론 체육계마저 어렵게 만드는 현실'을 고발했다.

이어 "김부겸 후보야말로 희망차고 새로운 대구를 만들 수 있는 지도자로, 훌륭한 인품과 장관, 총리를 지낸 국가적 경륜을 두루 갖추고 있어 현재 누구보다 대구의 위기를 잘 극복할 것으로 믿는다"고 밝혔다.

덧붙여 "집권여당의 힘 있는 후보만이 현재 봉착해 있는 대구의 경제 위기와 축구를 비롯한 스포츠의 문제점을 해결할 수 있다. 그래서 이번 6·3 지방선거에서 김부겸 후보를 적극 지지하기로 했다"며 김부겸 후보의 국정 경험과 위기 극복 능력에 신뢰를 보냈다.

이회택 축구협회 고문 및 대구 원로축구인들이 김부겸 대구시장 후보 지지를 선언했다.[사진=김부겸 후보 캠프]2026.05.18 yrk525@newspim.com

김부겸 후보는 "체육은 시민 통합과 도시 활력을 만드는 중요한 자산인 만큼 대구에서 생활체육과 엘리트체육, 유소년 스포츠까지 균형 있게 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 이어 "대구가 다시 역동적인 도시로 도약할 수 있도록 시민들과 함께 뛰겠다"며 지지 선언에 참여한 체육계 원로에 대한 감사로 행사를 마무리했다.

yrk525@newspim.com