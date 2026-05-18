금산서 국립연구기관 연구원 사망...유족, '직장내 괴롭힘 혐의' 고소

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[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산의 한 국립 연구기관에서 근무하던 30대 연구원이 숨진 채 발견된 가운데 유족이 직장 내 괴롭힘 의혹을 제기하며 연구원들과 연구소 책임자를 경찰에 고소했다.

18일 경찰 등에 따르면 국립수산과학원 중앙내수면연구소 소속 기간제 일반연구원 30대 A씨가 지난 15일 새벽 금산지역 한 차량 안에서 숨진 채 발견됐다.

경찰 로고 [사진=뉴스핌 DB]

이후 A씨가 사용하던 컴퓨터에서는 직장 내 괴롭힘 피해를 호소하는 취지의 유서가 발견된 것으로 전해졌다.

유족 측은 A씨가 생전 일부 연구원들로부터 반복적인 폭언과 부당한 대우에 시달렸다고 주장하고 있다.

유족은 현재 연구원 2명과 연구소 책임자 등 3명을 상대로 폭행 및 직장 내 괴롭힘 관련 혐의로 금산경찰서에 고소장을 제출한 상태다.

경찰은 유족 진술과 유서 내용 등을 토대로 사실관계를 확인하고 있으며 관련자 출석 일정을 조율해 조사할 방침이다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 109 또는 SNS상담 마들랜에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

gyun507@newspim.com