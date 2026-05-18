종합특검, 심우정 전 검찰총장 입건…'도이치 수사 무마' 직권남용 혐의

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심우정, 지휘권 없는 도이치 사건 보고 받고 처분 개입 의혹

특검, 이창수·조상원 등 檢지휘부 '순차 공모' 가담 여부 조준

수사팀 검사들 줄줄이 참고인 소환…실무진까지 조사 확대

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 심우정 전 검찰총장을 도이치모터스 주가조작 사건 수사 무마 의혹과 관련해 입건했다.

종합특검은 18일 공지를 통해 "도이치 수사무마 의혹 관련해 심우정 전 검찰총장을 직권남용 혐의로 입건한 사실이 있다"고 밝혔다.

2차 종합특별검사팀이 심우정 전 검찰총장을 도이치모터스 주가조작 사건 수사 무마 의혹과 관련해 피의자로 입건했다. 심 전 총장. [사진=뉴스핌DB]

심 전 총장은 공식 수사지휘권이 없는 사건임에도 2024년 김건희 여사의 도이치모터스 사건 관련 보고를 받고, 처분 방향에 영향을 미쳤다는 의혹을 받는다.

도이치모터스 사건은 심 전 총장의 재임 초기인 2024년 10월 무혐의 처분됐는데, 종합특검은 심 전 총장이 해당 과정에 관여한 정황을 확인한 것으로 알려졌다.

종합특검은 당시 검찰 지휘라인에 있던 이창수 전 서울중앙지검장과 조상원 전 중앙지검 4차장, 최재훈 전 중앙지검 반부패수사2부장이 심 전 총장의 지시를 받고 김 여사의 무혐의 처분에 순차적으로 가담한 건 아닌지 의심하고 있다.

앞서 종합특검은 지난 11일 최재훈 부장검사와 중앙지검 반부패수사2부 부부장을 지낸 김민구 부장검사를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 최 부장검사는 출석 당시 "(도이치모터스 사건을) 1년 동안 면밀히 수사하고 2024년 10월에 최종적으로 (약 4년 6개월 만에) 종국 처분하면서 수사팀과 함께 증거와 법리에 따라 엄정하게 수사해 처리했다"고 강조한 바 있다.

수사팀 막내로 실무를 담당했던 최모 검사는 미국 연수 도중 입국해 이날 참고인 조사를 받고 있는 것으로 확인됐다.

yek105@newspim.com