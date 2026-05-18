한국거래소, 공시·IR 담당자 대상 불공정거래 예방교육 실시

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내부통제 역량 강화 목적…불공정거래 사전 예방 초점

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소 시장감시위원회가 상장법인 임직원을 대상으로 직무 맞춤형 불공정거래 예방교육에 나섰다.

한국거래소 시장감시위원회는 18일 서울 사옥에서 공시·재무·회계·IR 담당자 등 주요 정보 접근 가능성이 높은 상장법인 임직원을 대상으로 '직무 맞춤형 불공정거래 예방교육'을 실시했다고 밝혔다.

한국거래소(KRX) 시장감시위원회가 18일 서울 사옥 컨퍼런스홀에서 상장법인 공시·재무·회계·IR 담당자를 대상으로 '직무 맞춤형 불공정거래 예방교육'을 실시했다. [사진=한국거래소]

이번 교육은 미공개정보 이용, 단기매매차익 반환 등 불공정거래 규제 해설과 임직원 연루 주요 위반 사례, 제도 변경 사항 등을 중심으로 구성됐다. 내부자거래 알림서비스(K-ITAS)와 거래소 신고·포상 제도 활용 방안도 함께 안내했다.

교육에는 약 40개 상장사 임직원 60여 명이 참석했다. 거래소는 상장법인의 내부자거래 예방과 기업 내부통제 역량 및 컴플라이언스 수준 제고를 지원하기 위해 이번 교육을 마련했다고 설명했다.

시장감시위원회는 "불공정거래는 투자자 신뢰를 훼손하고 시장 건전성과 기업가치에도 부정적 영향을 미치는 만큼 사전 예방이 무엇보다 중요하다"며 상장법인 내부자 예방교육을 통해 기업 투명성과 시장 신뢰 제고를 적극 지원하겠다고 밝혔다.

시장감시위원회는 올 하반기 산업별 특성을 반영한 업종 맞춤형 교육을 실시하는 등 상장법인의 자율적인 내부통제와 불공정거래 예방체계 구축을 지원할 방침이다.

rkgml925@newspim.com