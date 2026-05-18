'안동시장 재선도전' 권기창 "한일정상회담 환영...3대 숙원사업 조기해결 촉구"

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[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거' 경북 안동시장 재선 도전에 나선 권기창 국민의힘 후보가 "안동에서 열리는 '한일 정상회담'을 환영한다"며 "지역 핵심 현안 해결"을 정부에 촉구했다.

권 후보는 18일 안동시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 " '한국 정신문화의 수도'이자 유네스코 세계유산을 보유한 안동에서 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리의 정상회담이 열리는 것은 안동의 브랜드 가치를 세계에 알릴 역사적 계기"라며 "15만 안동 시민과 함께 진심으로 환영하며 성공적인 회담을 위해 초당적인 협력과 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.

국민의힘 권기창 안동시장 후보와 광역.기초의원 후보들이 18일 안동시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "안동에서 열리는 한일정상회담을 환영한다"며 " '안동 지역 3대 현안'의 조기 해결"을 촉구하고 있다.[사진=권기창 후보캠프] 2026.05.18 nulcheon@newspim.com

이 자리에는 이번 '6·3 지방선거' 국민의힘 광역·기초의원 후보들이 함께했다.

권 후보는 "안동의 지속 가능한 발전을 위한 정부 차원의 조속한 지원이 필요한 '3대 숙원사업'을 제시하며 적극적인 추진"을 요청했다.

권 후보와 광역·기초의원 후보들이 요청한 '3대 숙원사업'은 ▲국립의과대학 신설 확정 ▲예타 통과한 안동바이오생명 국가산업단지 조기 완공 ▲중부내륙철도 '문경~도청신도시~안동' 구간을 제5차 국가철도망 구축 계획 반영 이다.

권 후보는 특히 "국립의대 설립은 안동 시민들이 염원해 온 지역의 절박한 과제"라고 강조하고 "정부가 조속히 최종 결단을 내려달라"고 촉구했다.

또 권 후보는 "안동이 글로벌 백신·바이오 산업의 거점으로 도약할 수 있도록 국가 차원의 전폭적인 지원이 필요하다"고 주장하고 "예타 통과한 안동바이오생명 국가산업단지의 조기 완공"을 거듭 요청했다.

권 후보는 또 "중부내륙철도 연결은 안동과 수도권을 잇는 핵심 교통망으로 반드시 국가철도망 계획에 반영돼야 한다"고 강조했다.

권 후보는 또 공명선거의 중요성도 강조했다.

권 후보는 "대통령의 고향에서 치러지는 선거인 만큼 어느 지역보다 정정당당해야 한다"며 "비방과 갈등이 아닌 안동의 미래 비전으로 경쟁하는 선거 문화 조성을 위해 더불어민주당도 함께 동참해 주길 바란다"고 했다.

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