민주, 5·18 '탱크데이' 이벤트 개최한 스타벅스에 "국민 앞에 사죄하라"

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"광주시민에 탱크는 전두환 신군부 국가폭력의 참혹한 기억"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 스타벅스가 5·18민주화운동 기념일에 '탱크데이' 이벤트를 진행한 데 대해 "5·18 영령과 광주시민을 조롱한 부도덕한 마케팅에 대해 국민 앞에 사죄하라"며 비판했다.

전진숙 민주당 대변인은 18일 브리핑을 통해 "대한민국의 민주주의를 피로 지켜낸 성스러운 5·18민주화운동 기념일 당일 스타벅스가 자행한 인면수심 마케팅 행태에 경악을 금치 못한다"며 이같이 밝혔다.

전 대변인은 "광주시민에게 탱크는 단순한 상품명이 아니라 신군부 국가폭력의 참혹한 기억이자 씻을 수 없는 아픔"이라며 "'책상에 탁'이란 표현도 전두환 독재정권이 박종철 열사의 고문치사 사건을 은폐하려 했던 파렴치한 거짓말을 떠올리게 한다"고 했다.

이어 "이것은 민주주의가 보장하는 표현의 자유가 아니다"라며 "대중적 영향력이 큰 글로벌 기업일수록 더 엄격한 역사 인식과 윤리적 기준을 갖춰야 마땅하다"고 강조했다.

전 대변인은 "뒤늦게 문구를 수정하고 행사를 중단했다고 해서 결코 끝날 일이 아니다"라며 "스타벅스는 어떻게 이런 참담한 문구가 기획되고, 검수되고, 버젓이 게시될 수 있었는지 그 전말을 국민 앞에 명명백백히 밝히고 재발 방지 대책을 수립하라"고 촉구했다.

한편 논란이 확산되자 스타벅스는 "버디 위크 이벤트 과정에서 부적절한 문구가 사용됐음을 발견했다"며 "고객들에게 불편과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 공식 입장을 내고 사과했다.

jeongwon1026@newspim.com