박홍근 기획처 장관 "5·18 의미·미래...현장에서 답 찾아야"

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18일 제46주년 5·18 기념식 및 현장 간담회

5·18 단체 '중앙회관' 건립 검토 약속

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 제46주년 5·18 민주화항쟁을 맞아 광주시를 찾은 박홍근 기획예산처 장관이 5·18 보훈단체 중앙회관 건립을 적극 검토할 것을 약속했다.

박 장관은 18일 광주시에서 열린 제46주년 5·18 기념식에 참석한 뒤 5·18 기념문화센터를 방문해 5·18 민주화운동 3개 단체장 등 관계자들과 현장 간담회를 개최했다.

박홍근 기획예산처 장관이 18일 광주 국립아시아문화전당에서 현장 방문을 하는 모습. [사진=기획예산처] 2026.05.18 jongwon3454@newspim.com

이번 간담회에는 5·18민주화운동부상자회, 5·18민주유공자유족회, 5·18민주화운동공로자회 등 5·18 관련 보훈단체 관계자들이 참석했다.

이날 박 장관은 "5·18민주화운동은 우리나라가 진정한 민주주의 국가로 거듭나는 데 있어 역사적 의미가 깊다"며 "역사적 교훈과 숭고한 희생정신의 계승과 발전이 필요하다"고 강조했다.

그러면서 "나라를 위한 헌신에 합당한 보상과 예우를 실현하는 것은 국가의 당연한 책임과 의무"라며 "정부도 5·18 정신을 계승·발전시키는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

아울러 박 장관은 이날 5·18 단체의 중앙회관 건립 요구와 민주화운동 관련 기념사업 추진 필요성에 공감하며 검토를 약속하기도 했다.

5·18 3개 단체장은 "법정 보훈단체 중 유일하게 5·18 단체만 중앙회관이 없는 상황"이라며 "단체가 안정적으로 운영될 수 있도록 중앙회관을 건립해달라"고 건의했다.

이에 박 장관은 "5·18 단체의 중요성과 사회적 역할 및 위상 강화를 위해 중앙회관 건립을 적극 검토하겠다"고 답했다.

이어 단체장들은 5·18민주화운동 정신을 널리 알리는 기념사업이 효과적으로 추진될 수 있도록 정부의 더 많은 관심과 지원이 필요하다고 요청했다.

박 장관은 "이재명 정부는 국가유공자와 유가족에게 희생과 공헌에 합당한 보상을 하기 위해 다방면으로 전력을 기울이고 있다"며 "경제적 지원뿐 아니라 의료 서비스, 교육, 취업 등 생애 전반에 걸친 분야에 대해 더욱 힘쓰겠다"고 답했다.

또 이날 제기된 현장 의견에 대해서는 관계부처와 함께 종합 검토해 향후 2027년 예산안 편성 과정에서 살펴보겠다고 강조했다.

한편 박 장관은 이날 오후 국립아시아문화전당과 옛 전남도청 복원 현장도 방문해 지역 예술인 및 문화 관계자들과 간담회를 열고 문화예술 현장의 의견을 청취하기도 했다.

jongwon3454@newspim.com