안호영 "정청래, 비판 목소리 듣고 잘못 고쳐야 전북도민 마음 얻을 것"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 전북지사 당내 경선 과정에 대한 재감찰을 요구하며 단식을 했던 안호영 더불어민주당 의원이 18일 "정청래 당대표께 당이 도민의 비판하는 목소리를 듣고 잘못을 고쳐야 민주당이 도민들의 마음을 얻을 수 있다고 말씀드렸다"고 밝혔다.

안 의원은 이날 페이스북을 통해 "전북도당 선대위 출범식에서 있었던 원팀 연출이나 정치적 확대 해석보다 훨씬 더 중요한 것은 바로 도민의 마음을 얻는 것"이라며 "도민이 원하는 것은 공정과 상식의 회복"이라고 밝혔다.

안호영 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

안 의원은 "안타깝게도 민주당의 중심인 전북에서 민주당의 사당화를 비판하며 무너진 공정과 상식의 회복을 요구하는 시위가 있었다"며 "그분들 역시 도민이고 민주당원일 것"이라고 주장했다.

이어 "그렇기에 저는 발대식 현장에서 정청래 당대표께 당이 도민의 비판하는 목소리를 듣고 성찰하고 잘못을 고쳐야 민주당이 도민들의 마음을 얻고 더 큰 민주당이 될 수 있다고 말씀드렸던 것"이라고 했다.

안 의원은 "이번 경선 다툼에 휘말려 청년들이 출마 자격을 잃고 고발되는 등 피해와 고통을 계속 입고 있는 것은 너무도 안타까운 일"이라며 "지금이라도 그들에 대한 고발을 취하하고 넓게 품어주는 것이 갈등을 완화하고 도민의 마음을 더 얻는 길이라 생각한다"고 했다.

안 의원은 "저는 민주당이 더 공정하고 도민의 신뢰를 받아 더 큰 정당이 되기를 바라는 마음으로 단식을 했고 지금도 같은 마음"이라며 "앞으로도 우리 민주당이 도민의 사랑을 받는 정당이 되도록 역할을 다하겠다"고 강조했다.

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