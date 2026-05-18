[내일날씨] 초여름 더위 이어져…서울 한낮 27도

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아침 최저 15~19도·낮 최고 25~33도

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 화요일인 19일은 전국이 구름 많은 가운데 서울 한낮 기온이 27도까지 올라 더위가 이어지겠다.

18일 기상청에 따르면 오는 19일 전국은 구름 많다가 밤부터 흐려지겠다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 18일 오후 서울 낮 기온이 30도까지 올라 초여름 날씨를 나타내고 있는 가운데, 종로구 세종대로 사거리를 찾은 시민들이 그늘막과 양산으로 더위를 피하고 있다. 2026.05.18 yym58@newspim.com

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 18도 ▲인천 17도 ▲수원 16도 ▲춘천 15도 ▲강릉 19도 ▲청주 17도 ▲대전 16도 ▲전주 16도 ▲광주 16도 ▲대구 17도 ▲부산 18도 ▲울산 16도 ▲제주 17도다.

최고기온은 ▲서울 27도 ▲인천 27도 ▲수원 28도 ▲춘천 28도 ▲강릉 28도 ▲청주 29도 ▲대전 29도 ▲전주 30도 ▲광주 30도 ▲대구 33도 ▲부산 27도 ▲울산 29도 ▲제주 25도다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com