[내일날씨] 초여름 더위 이어져…서울 한낮 27도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 19일 전국에 구름 많고 더운 날씨를 예보했다
- 서울 낮 최고 27도 등 내륙 위주로 초여름 더위가 이어지겠다
- 미세먼지는 전 권역 '좋음' 수준이고 바다 물결은 대체로 낮겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 화요일인 19일은 전국이 구름 많은 가운데 서울 한낮 기온이 27도까지 올라 더위가 이어지겠다.
18일 기상청에 따르면 오는 19일 전국은 구름 많다가 밤부터 흐려지겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 18도 ▲인천 17도 ▲수원 16도 ▲춘천 15도 ▲강릉 19도 ▲청주 17도 ▲대전 16도 ▲전주 16도 ▲광주 16도 ▲대구 17도 ▲부산 18도 ▲울산 16도 ▲제주 17도다.
최고기온은 ▲서울 27도 ▲인천 27도 ▲수원 28도 ▲춘천 28도 ▲강릉 28도 ▲청주 29도 ▲대전 29도 ▲전주 30도 ▲광주 30도 ▲대구 33도 ▲부산 27도 ▲울산 29도 ▲제주 25도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com