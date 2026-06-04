미래에셋증권, 5일부터 '스페이스X' IPO 청약 개시

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5~8일 청약 진행, 최소 10만달러부터 참여 가능

일반투자자 참여 제한…자본시장법 따라 사모 방식

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 미래에셋증권이 미국 우주항공 기업 스페이스X(SpaceX) 기업공개(IPO) 공모주 청약을 진행한다.

미국 캘리포니아주 호손에 있는 스페이스X 건물 [사진=블룸버그통신]

4일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권은 오는 5일 오전 8시30분부터 8일까지 이틀간 스페이스X 공모주 청약을 실시한다.

이번 청약은 전문투자자로 등록된 개인 및 법인에 한해 사모 방식으로 진행된다.

청약은 최소 10만 달러(약 1억5363억원)부터, 최대 300만 달러(약 46억원) 범위 내에서 신청할 수 있다. 미래에셋증권은 우선 5억 달러(약 7679억원) 규모의 자금을 모집할 계획이다.

투자자별 최종 배정 물량은 오는 12일 확정되며 미배정 금액도 같은 날 환불될 예정이다.

국내 일반 투자자의 직접 청약 참여는 사실상 불가능하다. 자본시장법상 50인 이상을 대상으로 공모할 경우 증권신고서 제출이 필요하지만 스페이스X는 금융감독원에 관련 신고서를 제출하지 않았다.

또 스페이스X는 지난 1일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수정 증권신고서(S-1)에서 한국 투자자 대상 주식 제공 방식을 '사모(Private Placement)'로 명시했다.

hyeng0@newspim.com