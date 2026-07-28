바이오앱, 중기부 '2026 스케일업 팁스' 선정

AI 핵심 요약beta
- 바이오앱이 28일 스케일업 팁스 과제에 선정돼 반려동물 아토피 치료제 개발에 착수했다
- 식물 기반 단백질 복합체를 활용한 국소 도포 하이드로겔로 개와 고양이 아토피 피부염을 안전하게 치료한다
- 의약외품과 동물용의약품 투트랙 전략으로 시장을 공략해 특히 고양이 아토피 전용 치료제 시장을 개척한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 그린바이오 전문기업 바이오앱이 중소벤처기업부가 주관하는 '2026년도 스케일업 팁스(Scale-Up TIPS)' 연구개발 과제의 주관기관으로 선정됐다고 28일 밝혔다.
바이오앱은 개와 고양이의 아토피 피부염 치료를 위한 국소 외용 하이드로겔 개발에 착수한다. 전북대학교와 포스텍이 공동연구기관으로 참여하며, 향후 3년간 총 30억원의 연구개발비를 지원받을 예정이다.
회사에 따르면 개발 중인 치료제는 식물 기반 플랫폼 기술로 생산한 '내재성 생리활성 단백질 복합체'를 핵심 유효성분으로 한다. 이 단백질의 세포 보호, 항염증 반응, 피부 장벽 재건 기능을 통해 만성 아토피성 가려움증의 원인을 차단하고 손상된 피부 장벽을 정상화한다.
특히 고양이 아토피 피부염 시장에서 전용 치료제가 없어 스테로이드나 면역억제제 등 부작용 위험이 높은 약물에 의존해온 상황을 개선하는 데 초점을 맞췄다. 기존 주사제 형태의 치료제는 높은 내원 비용과 반려동물의 스트레스 문제가 있었으나, 바이오앱은 비침습적 국소 도포 하이드로겔 제형을 도입해 편의성을 높일 계획이다.
바이오앱은 '투-트랙(Two-Track) 상용화 전략'으로 시장을 공략한다. 아토피성 소양증의 일상적 관리와 피부 장벽 보호를 위한 의약외품으로 신속하게 시장에 진입하는 한편, 정식 임상시험과 인허가를 거쳐 중증 아토피를 근본적으로 치료하는 동물용의약품 개발을 병행해 수의 임상 현장과 일반 소비자 시장을 모두 확보할 방침이다.
바이오앱 손은주 대표는 "이번 국책과제 선정은 식물 기반 단백질 생산 기술이 반려동물의 만성 아토피 피부염을 치료하는 고부가가치 의약품으로 확장될 수 있음을 인정받은 결과"라며 "전용 치료제가 없던 고양이 아토피 시장을 개척해 반려동물과 보호자의 삶의 질을 높이겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com