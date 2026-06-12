에어로케이·전북특별자치도·순창군, 전북 관광 활성화 위한 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 에어로케이항공이 12일 전북·순창군 등과 글로벌 관광객 유치 업무협약을 체결했다
- 아시아 국제노선과 전북 관광자원을 연계해 공동 마케팅·관광상품 개발·항공권 프로모션을 추진한다
- 10월 순창 장류 축제를 해외에 알리고 전주 한옥마을·백제문화권과 연계한 관광상품을 개발한다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 에어로케이항공이 전북특별자치도, 순창군, 순창발효관광재단과 글로벌 관광객 유치를 위한 업무협약을 12일 체결했다.
협약은 에어로케이항공의 아시아 국제노선 네트워크와 전북의 문화·관광자원을 연계해 해외 관광객 유입을 확대하기 위해 마련됐다. 양측은 공동 마케팅, 관광 상품 개발 및 홍보, 항공권 연계 프로모션 등을 추진하기로 했다.
첫 협력 사업으로 10월 개최되는 순창 장류 축제를 해외시장에 홍보할 계획이다. 에어로케이항공은 일본, 대만, 몽골, 동남아시아 등 주요 취항국 관광객을 대상으로 순창장류축제와 전주 한옥마을, 백제문화권 관광지 등을 연계한 관광 상품을 개발한다.
에어로케이항공은 청주국제공항을 기반으로 아시아 주요 도시를 연결하는 국제 노선을 확대하고 있다. 최근 일본 하네다 노선 운항을 시작했으며, 구마모토, 도야마, 하코다테 등 일본 신규 노선과 중국 주요 도시 노선 확대도 추진 중이다.
강병호 에어로케이항공 대표는 "전북은 한국의 전통문화와 미식문화를 잘 보여줄 수 있는 관광지"라며 "국제 네트워크를 활용해 더 많은 해외 관광객이 전북과 순창을 방문할 수 있도록 협력하겠다"고 말했다.
yuniya@newspim.com