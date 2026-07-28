[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 7월 28일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장은 27일 기자간담회를 열었다
- 여야는 운영위 소위와 정책토론회를 열었다
- 각 당 지도부는 회의·접견·방송에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
10:00 국회의장 기자간담회 / 사랑재
◆상임위원회
10:00 국회운영위원회 국회운영개선소위원회 / 본관 318호
10:00 정무위원회 전체회의 / 본관 604호
◆의원실 세미나
07:30 조인철 의원실 등, Agentic AI 국회 조찬 포럼 / 의원회관 제3간담회의실
08:00 김태년 의원실, 경제는 민주당 제53강 / 의원회관 제1소회의실
10:00 김재원 의원실, (K-컬처 400조 달성을 위한)게임산업의 역할과 정책적 위상 강화 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 권영진 의원실 등, (국가균형발전 및 지역산업 육성을 위한)2차 공공기관 이전 대구유치전략 정책토론회 / 의원회관 제2세미나실
10:00 엄태영 의원실 등, 피지컬 AI 시대, 자율주행은 어떻게 일상이 되는가? / 의원회관 제8간담회의실
14:00 전진숙 의원실 등, 31번 신고해도 막지 못한 교제폭력, 무엇이 문제인가? / 의원회관 제9간담회의실
14:00 오세희 의원실 등, 한국경영기술지도사회 정책현안 간담회: 더불어민주당 전국소상공인위원회 / 의원회관 제2간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 김문수 의원, [의과대학과 대학병원의 전남동부권 유치를 위한 기자회견]
10:00 정춘생 의원, [정치개혁 현안 관련 기자회견]
10:40 윤종오 의원, [쿠팡 물류센터 반복된 대형 화재사고 규탄 기자회견]
11:00 김재원 의원, [핸드볼경기장 사무실 봉쇄 장기화에 따른 체육행정 정상화 촉구 기자회견]
11:20 김희정 의원, [중앙선관위 선거관리 제도 개선 관련 기자회견]
14:00 복기왕 의원, [사회연대경제 현안 관련 기자회견]
14:20 조경태 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
11:00 신장식 조국혁신당 대표 접견 / 국회 본관 당대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
10:30 선출직 공직자 평가혁신 TF 임명장 수여식 및 1차 회의 / 국회 본관 228호
*정점식 원내대표
07:35 SBS라디오 <김태현의 정치쇼> 출연
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 국민의힘 대구 국회의원 등 주최 <2차 공공기관 이전 대구 유치전략 정책토론회> / 국회 의원회관 제2세미나실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:30 의원총회 / 본관 2층 정문 입구
11:00 신임 지도부 민주당 한병도 직무대행 예방 / 본청 206호
*김준형 원내대표
09:30 의원총회 / 본관 2층 정문 입구
10:00 제1차 국회운영개선소위원회 / 본관 318호실
15:00 한미 '동맹 현대화' 현안 진단 토론회 / 의원회관 5간담회의실
15:50 유튜브 <매불쇼> 출연
◆개혁신당
* 이준석 당대표
통상 업무
* 천하람 원내대표
08:30 KBS목포 <출발 서해안시대> 전화인터뷰
18:10 KBC 여의도초대석 출연
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
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