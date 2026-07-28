'K-뷰티' 브라질 진출 확대...중기부, 현지 플랫폼과 입점·마케팅 '맞손'

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브라질 화장품협회와 수출규제 대응 논의

메르카도 리브레 방한 상담회 추진

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 K-뷰티 중소기업의 브라질과 남미 시장 진출을 확대하기 위해 현지 화장품업계 및 최대 전자상거래 플랫폼과 협력을 강화한다.

중소벤처기업부는 노용석 제1차관이 현지시간 27일 브라질 상파울루의 브라질 화장품협회와 전자상거래 플랫폼 메르카도 리브레를 잇달아 방문해 K-뷰티 중소기업의 현지 진출 방안을 논의했다고 28일 밝혔다.

중기부에 따르면 브라질은 세계 주요 뷰티 시장 가운데 하나지만 한국과의 물리적 거리 등으로 국내 기업의 진출이 상대적으로 적었던 지역이다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] [사진 = 뉴스핌DB]

그러나 최근 K-팝과 K-드라마 등 한류의 인기에 힘입어 K-뷰티에 대한 현지 관심과 수요가 높아지면서 새로운 수출시장으로 주목받고 있다. 아마존 유역을 중심으로 화장품에 활용할 수 있는 천연 식물성 원료도 풍부하다.

중기부는 브라질 화장품협회와 원료 등 후방산업을 포함한 화장품 가치사슬 전반의 협력 방안을 논의했다.

양측은 한국과 브라질 관련 기업 간 네트워크와 정보 교류를 확대하고, 브라질의 천연자원과 한국의 기술력을 결합한 공동 연구개발 및 생산을 추진하는 방안을 협의했다. 수출규제 대응 과정에서 협력하는 방안도 논의했다.

중기부는 브라질을 비롯한 남미 최대 전자상거래 플랫폼인 메르카도 리브레와 K-뷰티 중소 브랜드의 입점과 홍보·마케팅을 활성화하기로 했다.

정부와 유관기관, 메르카도 리브레가 우수 제품 발굴부터 플랫폼 입점, 현지 홍보·마케팅까지 재정적·기술적 지원을 공동으로 제공하는 방안에 의견을 모았다.

메르카도 리브레 관계자가 한국을 직접 방문해 남미 시장에서 성장 가능성이 높은 K-뷰티 브랜드와 상담회를 여는 방안도 추진한다.

노 차관은 "화장품이 현재의 성장세를 넘어 세계 1위 수출품목으로 도약하려면 산업 생태계를 강화하고 수출시장을 다변화해야 한다"며 "브라질과의 협력이 이런 과제의 해결책이 될 수 있도록 구체적인 협력 방안을 마련하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com