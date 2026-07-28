北 "주권 위협 방관 않을 것"...어제 정전협정 73주 퍼레이드

AI 핵심 요약beta
- 북한이 27일 정전협정 73주년 기념공연을 열었다.
- 김정은과 부인 이설주, 딸 주애가 행사에 참석했다.
- 북한은 행진식 열고 전쟁승리·억제력 강화를 주장했다.
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김정은, 딸 주애와 축하공연 관람
"중국 아들딸 희생" 언급해 눈길
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 27일 6.25전쟁 정전협정 체결 73주년을 맞아 기념공연과 행진 의식을 진행한 것으로 관영 조선중앙통신이 28일 전했다.
국무위원장 김정은과 노동당과 군부·내각 간부 등이 참석한 가운데 열린 기념공연에서는 이른바 '전승절'을 축하하는 노래와 공연이 펼쳐진 것으로 중앙통신은 보도했다.
북한은 김일성에 의한 기습 남침으로 시작된 6.25전쟁을 '한미의 대북 선제공격을 반(反) 공격전으로 맞서 싸웠다'며 전쟁승리를 주장하고 있다.
평양체육관에서 열린 공연에는 6.25전쟁에 참가했던 북한군 노병과 평양 주재 중국·러시아 대사관 관계자들도 참관한 것으로 통신은 덧붙였다.
이 자리에는 김정은의 부인 이설주와 딸 주애도 동행했다.
중앙통신은 "제국주의 침략을 물리치는 한전호에서 우리 인민과 어깨 겯고 생사를 같이하며 중국 인민의 우수한 아들딸들이 발휘한 무비의 희생 정신과 영웅주의, 빛나는 위훈을 보여주는 화면 편집물과 '중국인민지원군전가'를 비롯한 중국 노래들은 관람자들에게 깊은 감명을 줬다"고 전했다.
정전협정 체결 73주년을 기념하는 '전쟁 시기 상징 종대' 기념행진은 평양체육관 앞 광장에서 열렸다.
중앙통신은 김정은이 행사를 참관했다면서 "혁명군가의 약동하는 선율에 맞춰 전화의 포연이 그대로 스민 그날의 군복차림으로 백병전의 자욱이 오늘도 어려오는 보병총을 비껴든 상징 종대들이 광장으로 입장했다"고 전했다.
국방상 노광철은 연설에서 "우리 군대는 절대불가침적인 조선민주주의인민공화국의 주권안전을 시시각각 위협하고 있는 세력들의 행위를 절대로 방관시하지 않을 것이며 전쟁 억제력의 책임적이며 보다 명백한 행사로써 우리의 헌법과 주권, 발전이익을 수호하고 지역의 평화와 안전을 수호할 것"이라고 주장했다.
노광철은 6.25전쟁 '승리'와 이후 북한군의 발전상을 주장하는 연설에서 김일성·김정일은 물론 김정은에 대해 전혀 언급하지 않아 눈길을 끌었다.
yjlee@newspim.com