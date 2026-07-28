삼성전자, '대한민국 올해의 녹색상품' 16개 선정…업계 최다

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 28일 생활가전·모바일 16종이 올해의 녹색상품에 선정됐다고 밝혔다다
- 생활가전 14종·모바일 2종이 에너지 절감·고효율 설계로 업계 최다 수상을 했다
- EHS 보일러·비스포크 AI 제품·갤럭시 S26·북6 프로가 높은 효율과 지속가능성으로 호평받았다
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무풍 에어컨·김치냉장고 인기상…갤럭시 S26·북6 프로도 수상
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자는 생활가전과 모바일 제품 16종이 비영리 시민단체 녹색구매네트워크가 주관하는 '2026 대한민국 올해의 녹색상품'에 선정됐다고 28일 밝혔다.
생활가전 14종과 모바일 2종이 이름을 올리며 업계 최다 수상을 기록했다. 인공지능(AI) 기반 에너지 절감 기술과 고효율 설계가 소비자와 환경 전문가들로부터 높은 평가를 받았다.
생활가전 부문에서는 EHS(Eco Heating System) 히트펌프 보일러, 비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로, 비스포크 AI 콤보, 비스포크 AI 김치냉장고, 비스포크 AI 얼음정수기, 인버터 제습기 등 14개 제품이 선정됐다. 이 가운데 '비스포크 AI 무풍콤보 프로 벽걸이'와 '비스포크 AI 김치냉장고'는 소비자 평가에서 높은 점수를 받아 인기상도 함께 수상했다.
대표 제품인 EHS 히트펌프 보일러는 공기열과 전기를 활용해 기존 화석연료 보일러 대비 약 5배 높은 에너지 효율을 구현했다. 비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로는 '쾌적제습' 기능으로 기존 제습 방식보다 에너지 사용량을 최대 30% 줄였고, 비스포크 AI 콤보는 스마트싱스 AI 절약모드 적용 시 세탁은 최대 60%, 건조는 최대 30%까지 전력 사용을 절감한다.
모바일 부문에서는 갤럭시 S26 시리즈와 갤럭시 북6 프로가 선정됐다. 갤럭시 S26 시리즈는 7세대 OS 업그레이드와 7년 보안 업데이트, 재활용 소재 확대 적용으로 지속가능성을 높였으며, 갤럭시 북6 프로는 가변 주사율 디스플레이와 전력 자동 제어 기술을 적용해 소비전력을 줄였다.
'대한민국 올해의 녹색상품'은 전국 16개 소비자·환경단체 전문가와 300여 명의 소비자 평가단이 제품의 환경성과 상품성을 종합 평가해 선정하는 상이다.
syu@newspim.com