전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.28 (화)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

[전문] 조정식 의장 "내년 개헌 본궤도 올릴 것…12월 3일 '국민주권의 날' 제정"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 조정식 국회의장이 28일 기자간담회에서 내년 개헌 논의를 본격화하고 12월 3일을 국민주권의 날로 제정하겠다고 했다
  • 후반기 국회 슬로건을 국민과 함께 미래를 여는 국회로 정하고 국민주권·민생효능·미래도약·국익외교 등 4대 비전을 제시했다
  • 의장 직속 자문위와 개헌특위·경제대도약위원회·외교안보전략센터 설치를 추진하며 민생입법과 탄소중립법 개정 등 신속 처리를 약속했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

취임 이후 첫 기자간담회…'국민과 함께 미래를 여는 국회' 비전 발표
"원 구성 지연 송구…탄소중립기본법 등 민생·개혁 입법 속도 낼 것"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 조정식 국회의장이 취임 이후 첫 기자간담회를 열고 의장 직속 자문위 출범과 국회 개헌특위 구성을 통해 내년 중 개헌 논의를 본격화하겠다고 밝혔다. 아울러 12월 3일을 '국민주권의 날'로 제정하겠다는 구상도 내놨다.

조 의장은 28일 오전 서울 여의도 국회 사랑재에서 열린 기자간담회 모두발언에서 후반기 국회 슬로건으로 '국민과 함께 미래를 여는 국회'를 제시하며 이 같은 내용을 포함한 4대 비전을 발표했다.

조정식 국회의장. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ "내년 개헌 본궤도 올릴 것"…4대 비전 제시

조 의장은 첫 번째 비전인 '국민주권 국회'를 설명하며 개헌 추진 의지를 명확히 했다. 조 의장은 "곧 의장 직속 헌법개정자문위원회를 출범시켜 개헌 로드맵과 의제를 정리하겠다"며 "여야 협의로 국회 개헌특위를 구성해 내년에 개헌 논의를 본궤도에 올려놓고, 국민이 직접 참여할 수 있는 디지털 플랫폼도 구축하겠다"고 강조했다.

이와 함께 국민이 민주주의를 지켜낸 뜻을 기리기 위해 12월 3일을 '국민주권의 날'로 제정하고, 입법박람회와 청원제도 활성화를 통해 국민 목소리를 반영하겠다고 덧붙였다.

나머지 비전으로는 ▲본회의 정례화 및 '민생법안협의체'를 가동하는 '민생효능 국회' ▲'경제대도약위원회' 발족과 AI·반도체 등 첨단산업 입법, 세종의사당 및 행정수도특별법을 추진하는 '미래도약 국회' ▲외교안보전략센터 설립과 초당적 의회외교, '남북 국회회담'을 모색하는 '국익외교 국회'를 제시했다.

조 의장은 원 구성 지연에 대해 "국회를 대표해 송구하다"며 "원 구성에 허비한 시간을 일하는 속도로 채우고, 멈춰있던 민생입법과 개혁입법을 빠르게 본궤도에 올리겠다"고 했다.

특히 헌법불합치 결정이 난 탄소중립기본법 개정안을 8월 말까지 통과시키고, 본회의에 부의된 법안들은 해당 회기 내 처리를 원칙으로 하겠다고 약속했다.

조 의장은 "대화와 소통을 가장 앞세우되, 국정이 정쟁에 발목 잡혀 멈춰 서는 일만큼은 막겠다"며 "대화하되 머뭇거리지 않고 중재하되 국민의 편에서 결단하는 의장이 되겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 조정식 국회의장이 여야 원내대표를 비롯한 의원들과 24일 오전 서울 동작구 국립현충원에서 22대 후반기 국회 개원을 맞아 현충탑을 참배하고 있다. 2026.07.24 kunjoo@newspim.com

다음은 조정식 국회의장 기자간담회 모두발언 전문이다.

[인사말]

언론인 여러분, 반갑습니다. 국회의장 조정식입니다.

국회의장으로 일한 지 어느덧 50일이 넘었습니다.

취임 직후 가장 먼저 언론인 여러분을 모시고
국회 운영 구상을 말씀드리고 싶었습니다만,
지난주에야 원 구성이 마무리되어
다소 늦게 첫인사를 드리게 되었습니다.

기다려주신 언론인 여러분께 감사드립니다.

[원 구성 관련]

취임하자마자 해야 할 가장 시급한 과제는
국회 원 구성이었습니다.
국민께서 위임한 권한과 사명은
단 하루도 허투루 보내서는 안되기 때문입니다.

지난주 어렵게 원 구성이 완료되었는데
국회법이 정한 시한을 넘겨 원 구성이 늦게 완료된 점,
국회를 대표해 송구하다는 말씀을 드립니다.

아울러 끈기를 갖고 대화하면서 대승적 결단을 내려주신
양당 원내대표와 원내지도부 여러분께 감사드립니다.

이제는 속도입니다.
원 구성에 허비한 시간을 일하는 속도로 채우겠습니다.
멈춰있던 민생입법, 개혁입법을 빠르게 본궤도에 올리겠습니다.
당장 헌법불합치 결정이 난 탄소중립기본법 개정안을
8월 말까지 통과시켜야 합니다.

본회의에 부의되어 통과를 기다리고 있는 법안들도
신속하게 처리하겠습니다.

앞으로 상임위와 법사위를 통과해 본회의에 올라온 법안들은
해당 회기 내 처리를 원칙으로 할 것입니다.

일하는 국회, 성과 내는 국회를 만들라는 국민의 명령을
한순간도 잊지 않겠습니다.

그 첫걸음으로, 가까운 시일 안에 여야 지도부와 만나
후반기 국회 운영에 대해 함께 상의하도록 하겠습니다.

[슬로건]

원 구성에 매진하면서 한편으로 국회 사무처와 소속기관으로부터
업무보고를 받고 국회의 비전과 주요과제를 정리했습니다.

먼저 22대 후반기 국회의 슬로건과 비전을 말씀드리겠습니다.
지금 대한민국은 대전환과 복합위기 한복판에 서 있습니다.

기후위기와 인공지능, 국제정세의 불확실성 증대와 양극화 심화 등
하나하나가 국가의 명운을 가르는 중대한 도전들입니다.

국민의 삶을 지키고, 대한민국의 미래를 준비하는 정치,
이것이야말로 지금 우리 국회에 주어진 시대적 사명입니다.

그 각오를 담아, 후반기 국회의 슬로건을
「국민과 함께 미래를 여는 국회」로 정했습니다.

국회가 국민주권을 공고히 세우고,
국민의 행복과 대한민국 번영의 미래를 열어가겠다는 약속입니다.

「국민과 함께 미래를 여는 국회」로서,
대한민국 경제의 대도약을 이끌고,
국민이 효능감을 체감하는 국회를 만들겠습니다.

[비전 및 주요 역점사업]

그 약속을, 네 개의 비전으로 말씀드리겠습니다.

첫째, 참여로 실천하는 국민주권 국회입니다.

국민이 지켜낸 민주주의를, 국회가 제도로 뒷받침하겠습니다.

국민의 헌신으로 헌법과 민주주의를 구한 12월 3일을
'국민주권의 날'로 제정하겠습니다.

입법박람회와 청원제도를 활성화하여
국민의 목소리가 생생하게 국회에 전달되도록 하겠습니다.

개헌은 지난 제헌절에 국민께 제안드린대로
차분하고 담대하게 추진하겠습니다.

곧 의장 직속 헌법개정자문위원회를 출범시켜
개헌 로드맵과 의제를 정리하겠습니다.

여야 협의로 국회 개헌특위를 구성하여
내년에 개헌 논의를 본궤도에 올려놓겠습니다.

이 논의과정에 국민이 직접 참여할 수 있는
디지털 플랫폼을 구축하겠습니다.

둘째, 우리 삶을 지키는 민생효능 국회입니다.

본회의를 정례화하여 예측가능성을 높이고,
국민의 삶과 안전에 직결된 법안을 신속 처리하는
'민생입법 처리주간'을 두겠습니다.

여야가 동의한 '민생법안협의체'를 가동해
민생법안을 속도감 있게 처리하겠습니다.

돌봄, 교육, 주거 등 누구나 기본적인 삶을 누릴 수 있도록
기본사회 입법 제안을 체계적으로 추진하겠습니다.

셋째, 성장과 번영의 미래도약 국회입니다.

AI와 반도체, 바이오와 K-컬처 등 대한민국 먹거리를 책임질
미래 첨단산업 입법을 적기에 완수하겠습니다.
'골든타임'을 놓치지 않겠습니다.

국회와 경제계 간 상시협력체인 '경제대도약위원회'를 발족하고,
대기업과 중소ㆍ중견기업이 함께 성장하는 생태계를 만들겠습니다.

사회적 약자와 노동계와의 사회적 대화도
중단 없이 이어가겠습니다.

국회 세종의사당을 흔들림 없이 추진하고,
행정수도특별법도 연내 통과를 위해 노력하겠습니다.

국회도서관 광주분원 건립 등 균형발전 사업도
착실히 진척시키겠습니다.

넷째, 평화와 번영의 국익외교 국회입니다.

급변하는 세계정세에 대응하기 위해
의회외교를 국가 외교전략의 한 축으로 키우겠습니다.

국회 최초로 신설한 외교안보수석실과
싱크탱크인 국익외교자문위원회,
향후 설립할 외교안보전략센터를 주축으로 하여
의회외교의 전략과 체계를 갖추겠습니다.

경제안보 시대에 걸맞은 초당적 의회협력 네트워크를 구축하겠습니다.

제헌절에 제안한 '남북 국회회담' 또한,
서두르지 않되 인내심을 갖고 평화의 길을 모색하겠습니다.

아울러 우리가 일군 민주주의 경험을
'K-민주주의'라는 이름으로 세계와 공유하겠습니다.

이러한 네 가지 비전을 실현하기 위한 역점사업을 선정하고,
분야별 의장 직속 자문위원회를 구성해 내실을 기하겠습니다.

선언에 그치는 위원회가 아닌,
입법과 제도개선의 성과로 답하는 위원회로 운영하고,
그 결과를 국민 여러분께 투명하게 보고드리겠습니다.

[마무리 발언]

저는 2003년 정치를 처음 시작했고,
여섯 차례 국민의 선택을 받았습니다.

그 시간 동안 제가 배운 것은
정치란, 국민의 삶을 한 발짝이라도
앞으로 나아가게 해야 한다는 것입니다.

저는 국회의장으로서 대화와 소통을 가장 앞세우겠습니다.
의견이 다르면 다른 대로 마주 앉아 듣고,
끈질기게 설득하고 또 설득하겠습니다.

대화와 타협을 최우선에 두되,
국정이 정쟁에 발목 잡혀 멈춰 서는 일만큼은 막겠습니다.

대화하되 머뭇거리지 않고,
중재하되 국민의 편에서 결단하는 의장이 되겠습니다.

국민 전체의 이익을 대변해야 하는 대한민국 국회의장으로서,
국민의 삶이 걸린 문제 앞에서는
오직 국민만을 바라보고 담대하게 나아가겠습니다.

진인사대천명의 자세로,
의장으로서 할 수 있는 모든 노력을 다하겠습니다.

언론인 여러분께서도 민심의 직언을 전달하는 동반자로서
따뜻한 시선과 진심어린 비판을 함께 보내주시기 바랍니다.

allpass@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
사진
전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동