한투운용, 'ACE ESG액티브' 주식형 ESG 액티브 중 연초 이후 수익률 1위

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용은 28일 ACE ESG액티브 ETF가 연초 이후 수익률 1위를 기록했다고 밝혔다.
- 해당 ETF는 연초 이후 73.02% 수익을 달성해 동일 유형 평균과 비교지수 대비 초과 성과를 올렸다.
- ESG 우수 국내주에 선별 투자하는 이 상품은 IT·산업재·금융 비중이 높고 펀더멘털을 병행 분석해 운용하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 28일 자사 'ACE ESG액티브' 상장지수펀드(ETF)가 국내 상장 주식형 ESG 액티브 ETF 가운데 연초 이후 수익률 1위를 차지했다고 밝혔다.
한국거래소에 따르면 전날 종가 기준 해당 ETF의 연초 이후 수익률은 73.02%로 집계됐다. 이는 같은 기간 동일 유형 평균 수익률(62.78%)보다 10.24%포인트 높은 수준이다. 올해 지급된 주당 분배금 135원을 반영한 연초 이후 수익률은 74.43%, 상장 이후 수익률은 151.13%다.
비교지수(BM) 대비로도 초과 성과를 거뒀다. ACE ESG액티브 ETF의 연초 이후 수익률은 비교지수인 'MSCI Korea Country ESG Leaders Custom Capped Index'의 상승률(66.8%)보다 6.22%p 웃돌았다. 1년, 3년 수익률 역시 134.19%, 194.41%로 상위권에 이름을 올렸다.
ACE ESG액티브 ETF는 국내 주식 가운데 환경·사회·지배구조 등 ESG 평가가 우수한 기업을 중심으로 투자하는 상품이다. 포트폴리오 편입 시 개별 기업의 ESG 평가뿐 아니라 실적 전망과 산업 경쟁력, 재무 건전성, 밸류에이션, 주주환원 여력 등을 종합적으로 고려한다. 전일 종가 기준 섹터별 비중은 ▲IT 45.38% ▲산업재 25.99% ▲금융 14.19% 등이다.
김수민 한국투자신탁운용 ESG운용부 부장은 "ACE ESG액티브 ETF는 지속 가능한 사업 구조를 갖춘 기업 중에서도 이익 성장과 기업가치 개선 가능성이 높은 종목을 선별해 투자하는 상품"이라며 "ESG 평가와 기업의 펀더멘털을 함께 분석하고 시장 변화에 맞춰 포트폴리오를 유연하게 운용해 고객의 중장기 자산 형성에 기여할 수 있도록 운용 역량을 높여가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com