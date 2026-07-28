대원미디어, KT위즈와 '원피스 브랜드데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 대원미디어는 28일 KT위즈와 원피스 브랜드데이를 개최한다고 밝혔다
- 이번 행사는 31일부터 8월 2일까지 수원 KT위즈파크에서 열리며 포토존·굿즈·F&B를 운영한다
- 대원미디어는 KT위즈 협업과 배스킨라빈스 등과의 콜라보로 원피스 IP 오프라인 마케팅을 강화할 계획이다
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쵸파 시구·포토존·콜라보 굿즈 등 마련
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 대원미디어는 글로벌 인기 지식재산권(IP) '원피스'와 프로야구 구단 KT위즈가 협업한 '원피스 브랜드데이'를 개최한다고 28일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 행사는 원피스가 국내 프로야구 단일 구단과 진행하는 첫 협업 프로젝트다. 오는 31일부터 8월 2일까지 사흘간 수원 KT위즈파크에서 열린다.
행사 기간에는 야구장 곳곳에 원피스 테마 포토존이 조성되며, 원피스와 KT위즈 협업 굿즈와 원피스 콘셉트의 식음료(F&B) 메뉴도 판매된다. 경기장을 찾은 야구팬들이 원피스 세계관을 체험할 수 있는 다양한 콘텐츠도 함께 운영될 예정이다.
특히 오는 8월 1일 경기에서는 원피스의 인기 캐릭터인 '쵸파' 인형탈이 시구자로 나설 예정이다.
대원미디어는 원피스를 활용한 협업도 확대하고 있다. 이달부터 배스킨라빈스와 함께 원피스 캐릭터와 세계관을 적용한 아이스크림과 케이크, 음료 등을 선보였으며, '쵸파 키즈 비치타월 & 백' 세트와 '원피스 해적단 타프' 등 관련 굿즈도 순차적으로 출시하고 있다.
대원미디어는 이번 KT위즈 협업을 통해 원피스 IP를 활용한 오프라인 마케팅을 강화하고, 다양한 콘텐츠와 상품으로 팬들과의 접점을 넓혀 나갈 계획이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com