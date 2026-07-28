박태동 iM증권 대표이사, 청소년 불법도박 예방 위한 캠페인 동참

AI 핵심 요약beta
- iM증권은 28일 박태동 대표가 청소년 불법도박 예방 릴레이 캠페인에 참여했다고 밝혔다.
- 이번 캠페인은 서울경찰청이 주관해 청소년 불법도박의 심각성을 알리고 보호를 위한 사회적 공감대를 확산하기 위해 진행됐다.
- 박 대표는 진승욱 대신증권 대표의 지명으로 참여했고 홍원식 LS증권 대표를 다음 참여자로 지명하며 불법도박 경각심 제고를 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = iM증권은 28일 박태동 iM증권 대표이사가 청소년 불법도박 예방을 위한 릴레이 캠페인에 참여했다고 밝혔다.
회사에 따르면 이번 캠페인은 청소년 불법도박에 대한 심각성과 위험성을 알리기 위해 서울경찰청이 개최한 릴레이 캠페인이다. 불법도박으로부터 청소년을 보호하기 위한 사회적 공감대를 확산하기 위해 마련됐다.
다수의 기업과 금융기관, 공공기관 등에서 캠페인 참여를 이어가고 있으며, 참여자는 '청소년을 노리는 불법 사이버도박, 절대 이길 수 없는 범죄입니다'라는 메시지를 공유하고 다음 참여자를 지명하면 된다.
박태동 대표이사는 진승욱 대신증권 대표이사의 지명을 받아 해당 캠페인에 참여했으며, 다음 참여자로 홍원식 LS증권 대표이사를 지명했다.
박태동 대표는 "청소년 불법도박은 성인 범죄로까지 이어질 수 있는 매우 심각한 사회문제"라며 "본 캠페인을 통해 청소년이 건강하게 성장할 수 있는 환경을 조성할 수 있도록 불법도박에 대한 경각심을 고취할 수 있었으면 한다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com