갤럭시 Z 폴드8·플립8 사전예약 시작…이통3사, 콘텐츠·보상 혜택 경쟁

AI 핵심 요약beta
- 이동통신 3사가 28일부터 갤럭시 Z 폴더블8 신형 사전예약을 시작했다
- SK텔레콤·KT·LG유플러스는 더블 스토리지와 구독·보상·경품 등 혜택을 내걸었다
- 삼성전자는 256GB 구매시 512GB 무료 업그레이드와 워치·액세서리 할인 등 공통 혜택을 제공했다
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 이동통신 3사가 삼성전자의 신형 폴더블 스마트폰 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·갤럭시 Z 폴드8·갤럭시 Z 플립8'의 사전예약을 28일부터 시작한다.
사전예약은 내달 3일까지 진행되며 사전예약 고객은 8월 4일부터 제품을 개통할 수 있다. 공식 출시는 8월 7일이다.
이통 3사는 이번 사전예약에서 저장용량 업그레이드(더블 스토리지) 혜택과 함께 콘텐츠 구독, 단말 보상, 온라인몰 전용 프로모션 등의 혜택을 앞세워 고객 확보에 나섰다.
SK텔레콤은 넷플릭스와 협업한 프로모션을 마련했다. 8월 말까지 신제품을 개통한 고객 가운데 추첨을 통해 제주 여행권과 스타일링 체험권, 배달의민족 상품권 등을 제공하며 넷플릭스 요금제 가입 고객에게는 네이버페이 포인트를 지급한다.
사전예약 고객에게는 T멤버십 '클럽 갤럭시 폴더블8'을 통해 외식·영화 할인과 호텔 숙박권, T1 한정판 굿즈 등 다양한 혜택도 제공한다. 중고폰 반납 시 최대 20만원 보상과 T다이렉트샵 전용 저장용량 업그레이드 혜택도 운영한다.
KT는 콘텐츠와 요금제를 결합한 '초이스 더블' 요금제를 새롭게 선보였다. 유튜브 프리미엄 라이트와 넷플릭스를 함께 이용하거나 디바이스 할인 혜택을 받을 수 있는 구성을 마련했으며 단말 보험과 기기 반납 보상 프로그램도 함께 제공한다.
KT 다이렉트샵에서는 일부 1TB 모델을 512GB 가격에 판매하고 요금 할인과 카드 캐시백, 번호이동 고객 대상 경품 등을 운영한다. 초이스 요금제 가입 고객을 대상으로 호텔 숙박권과 상품권, 배달의민족 상품권 등을 증정하는 이벤트도 진행한다.
LG유플러스는 라이브커머스 플랫폼 'U+LIVE'를 통해 사전예약을 진행하며 라이브 방송 참여 고객에게 추가 혜택을 제공한다.
구글 AI·클라우드 서비스와 단말 보상 프로그램을 결합한 '구글원+보상패스 프리미엄플러스'와 콘텐츠 이용 혜택 중심의 '갤럭시 심플패스'를 선보였다.
플러스플랜 가입 고객에게는 유튜브 프리미엄 라이트와 디즈니+ 이용 혜택, 다양한 생활 브랜드 혜택을 제공하며 공식 온라인스토어에서는 저장용량 업그레이드와 할인 쿠폰, 카드 캐시백을 지원한다.
중고폰 추가 보상과 정품 케이스 증정, 경품 이벤트도 함께 운영한다.
삼성전자는 사전예약 및 출시 기간 동안 256GB 모델 구매 고객에게 512GB 모델로 무료 업그레이드하는 '더블 스토리지' 혜택을 제공하며 구매 고객에게는 갤럭시 워치 할인 쿠폰과 액세서리 할인, 구글 AI 프로·윌라 구독권 등 공통 혜택을 지원한다.
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