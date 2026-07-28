한화투자증권, 비대면 연금 전문 상담 조직 '연금상담센터' 신설

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권이 다음 달 3일 연금상담센터를 신설했다
- 연금저축·IRP·DC 상담과 절세 컨설팅을 제공한다
- 전국 전화 상담과 사후관리로 비대면 연금관리를 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화투자증권은 다음 달 3일 고객 맞춤형 연금 관리를 위한 연금상담센터를 신설한다고 28일 밝혔다.
회사에 따르면 한화투자증권 연금상담센터는 비대면 연금 전문 상담 조직으로 연금저축, IRP(개인형 퇴직연금), DC(확정기여형 퇴직연금) 등 연금상품에 대한 상담과 투자성향과 목적에 맞춘 운용전략, 연금개시 및 인출, 절세 컨설팅 등을 원스톱(One-stop)으로 제공할 예정이다.
특히 계좌조회와 같은 기존 고객센터의 업무처리 중심 서비스뿐만 아니라 고객이 전국 어디서나 전화로 운용현황과 생애주기를 고려한 맞춤형 상담 및 사후관리를 받을 수 있도록 연금 전문 어드바이저를 배치했다.
김승룡 한화투자증권 연금본부 상무는 "연금은 가입보다 운용과 수령 과정이 더욱 중요한 장기 금융상품"이라며 "연금상담센터를 통해 고객이 언제 어디서나 전문적인 연금 컨설팅을 받도록 지원해 비대면 연금 관리 서비스의 품질을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com