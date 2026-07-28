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대통령 지시 받은 금융위, 단일종목 레버리지 추가 보완 검토

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  • 금융위는 31일 단일종목 레버리지 예탁금을 현금 3000만원으로 상향했다.
  • 이재명 대통령 지시에 따라 시행 시기를 앞당기고 교육·광고·상장 제한 등 투자자 보호 조치를 강화했다.
  • 수요가 진정되지 않으면 투자경험 요건·개인별 투자한도 등 추가 규제를 도입하고 업계엔 리밸런싱·유동성 조절을 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대용증권 제외, 기본예탁금 기존 1000만원서 3배 상향 조치 31일 시행
신규 상장·광고 잠정 중단…내달 19일부터 괴리율 관리책임도 강화

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융위원회(이하 금융위)가 단일종목 레버리지 상품의 기본예탁금을 오는 31일부터 현금 3000만원으로 상향한다. 예탁금 강화 이후에도 투자 수요가 충분히 진정되지 않으면 선행 투자경험 요건 신설과 개인별 투자한도 설정 등 추가 조치를 검토한다.

금융위는 28일 서울 여의도 금융투자협회에서 이억원 금융위원장 주재로 금융투자협회와 주요 증권사·자산운용사, 금융감독원, 한국거래소 등 관계기관이 참석한 가운데 단일종목 레버리지 상품 관련 금융투자업권 간담회를 열었다.

사진은 지난 21일 청와대에서 이재명 대통령이 31회 국무회의를 주재하며 발언하는 모습. [사진=청와대]

당초 올해 8월 중 시행할 예정이었던 기본예탁금 현금화 및 인상 조치가 이달 31일로 전격 앞당겨진 배경에는 이재명 대통령의 강한 지시가 있다. 이 대통령은 지난 15일 부처 업무보고에서 단일종목 레버리지 ETF와 관련해 신속한 보완대책을 주문한 데 이어, 이달 21일 국무회의에서도 금융위의 1차 대책을 겨냥해 "그것 가지고 되겠느냐"며 시장 참여자들의 피해를 막을 과감하고 충실한 대책을 조속히 마련할 것을 재차 촉구한 바 있다.

이 위원장은 이날 모두발언에서 "최근 단일종목 레버리지 상품에 대한 시장의 우려와 불안이 이어지고 있다"며 "정부와 관계기관, 업계가 시장 상황에 대한 인식을 공유하고 보완 방향을 논의하기 위해 간담회를 마련했다"고 설명했다.

금융위는 국내외 단일종목 레버리지 상품을 매수할 때 적용하는 기본예탁금 요건을 기존 대용증권 포함 1000만원 이상에서 대용증권을 인정하지 않는 현금 3000만원 이상으로 강화한다. 당초 8월 중 시행할 예정이었지만 금융투자업계의 전산 개발 협조를 받아 시행일을 이달 31일로 앞당겼다.

단일종목 레버리지 상품의 신규 상장과 광고는 지난 16일 보완방안 발표 직후부터 잠정 중단됐다. 금융위는 거래가격 현실화를 위한 최소 매매단위 확대도 당초 계획보다 조기에 시행하는 방안을 업계와 협의하고 있다.

투자자 유의사항 안내와 사전교육도 강화한다. 단일종목 레버리지 상품 관련 사전교육에 사례 중심 교육 1시간을 추가하고 평가 절차를 강화할 예정이다. 증권사 유동성공급자(LP)와 자산운용사의 괴리율 관리 책임은 다음 달 19일부터 강화한다.

금융위는 기본예탁금 상향 등 보완방안의 정책 효과를 점검한 뒤 추가 조치 여부를 결정할 방침이다. 주기적인 재교육과 모의거래 도입, 선행 투자경험 요건 신설 등이 검토 대상이다.

개인별 투자 규모를 제한하는 총량 관리 방안도 준비한다. 금융위는 단일종목 레버리지 상품 투자액을 투자자가 보유한 전체 금융투자상품 투자금액의 일정 비율, 예를 들어 20% 이내로 제한하는 방안을 제시했다. 구체적인 비율과 시행 여부는 확정되지 않았다.

[AI 그래픽=양태훈 기자]

이 위원장은 "수요가 충분히 진정되지 않을 경우에 대비해 투자요건 추가 상향, 개인별 투자한도 설정 등 추가 조치도 미리 검토·준비해 나가겠다"고 말했다.

금융위는 단일종목 레버리지 상품 출시 이후 투자 수요가 예상보다 빠르게 증가하고, 상품 거래가 기초주식의 변동성을 추가로 키울 수 있다는 우려가 제기됨에 따라 규제를 보완했다.

단일종목 레버리지 상품은 국내 도입 전부터 미국과 홍콩 등 해외시장에서 거래됐다. 국내 투자자의 해외 상품 투자도 증가했다. 금융위는 해외로 향하던 수요를 국내 규율체계 안에서 관리하고 투자자 보호를 강화하기 위해 상품 도입을 추진했다.

금융위는 신용·미수거래를 통한 매수를 금지하고 의무 사전교육과 기본예탁금 제도를 적용한 뒤 지난 5월 27일 국내 단일종목 레버리지 상품을 출시했다. 출시 이후 해외 상장 유사 상품에 대한 국내 투자자의 수요를 완화하는 효과가 있었지만 반도체 업종의 변동성이 커지는 시기와 맞물려 투자 수요가 예상보다 빠르게 증가했다.

이 위원장은 상품의 시장 영향이 커질 수 있다며 자산운용사와 증권사에도 운영 방식의 조정을 요구했다.

자산운용업계에는 장 종료 직전에 집중된 리밸런싱을 장중에 분산해 달라고 당부했다. 단일종목 레버리지 상품의 리밸런싱이 종가 부근에 몰리면 시장 변동성을 증폭할 수 있다는 이유에서다.

이억원 금융위원장이 28일 오전 서울 여의도 금융투자협회에서 금융투자협회장 및 주요 증권사·자산운용사, 증권유관기관과 함께 개최한 금융투자업권 간담회에서 단일종목 레버리지 상품 관련 보완방향을 논의했다. [사진=금융위원회]

이 위원장은 리밸런싱 시점을 장중으로 앞당길 경우 펀드 수익률의 불확실성이나 추적오차가 확대될 수 있지만, 종가 변동성과 다른 투자자의 예측매매를 줄이면 펀드 수익률의 안정성을 높이고 운용 위험도 낮출 수 있다고 설명했다.

증권업계에는 LP를 통한 유동성 공급을 적정 수준으로 조절해 달라고 요청했다. 금융위에 따르면 단일종목 레버리지 상품 한 종목에 최대 20곳이 넘는 LP가 참여하고 있으며 LP 간 거래 체결과 차익거래 증가로 거래금액이 과도해졌다는 지적이 제기됐다.

이 위원장은 "실시간으로 변하는 시장에 일률적인 규제를 적용하는 데 한계가 있다"며 "전문성을 보유한 업계가 유동성을 스스로 적절히 조절하는 시장 안정 노력이 필요하다"고 강조했다. 간담회에 참석한 증권사와 자산운용사는 리밸런싱과 유동성 공급이 시장에 미치는 영향을 분석하고 업계 자율 방안을 마련하기로 했다.

한편 금융위는 시장 상황을 지속적으로 점검하면서 전문가와 투자자 의견을 수렴해 추가 보완 조치를 준비할 계획이다. 이 위원장은 금융시장 안정과 투자자 보호를 우선해 관련 방안을 추진하고 자본시장 전체의 레버리지 관리와 코스닥시장 활성화, 장기투자 유도, 혁신기업 육성을 이어가겠다고 밝혔다.

dconnect@newspim.com

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29일부터 SK하닉 본주·ADR 전환 허용 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 오는 29일부터 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)와 SK하이닉스 국내 보통주(본주) 간 상호 전환이 허용된다. 그동안 차익거래가 막혀 유지됐던 국내 본주와 ADR 간 가격 차가 조정받을 수 있는 여건이 마련되는 것이다. 다만 시장에서는 전환이 시작되더라도 실제 차익거래는 제한적일 가능성이 크다는 분석이 나온다. ADR 발행 한도가 대부분 소진된 것으로 알려진 데다, 기존 ADR 투자자가 먼저 원주로 전환해야 새로운 ADR 발행이 가능하기 때문이다. 27일 금융투자업계에 따르면, 오는 29일 SK하이닉스 ADR 기초주식 1779만주가 국내 증시에 추가 상장된다. 이후 국내 SK하이닉스 원주를 ADR로, ADR을 다시 원주로 바꾸는 상호 전환이 허용된다. SK하이닉스.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.09 mj72284@newspim.com ADR은 미국 투자자가 달러로 국내 기업 주식을 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 그동안은 국내 주식을 ADR로 바꾸거나 ADR을 본주로 교환할 수 없었기 때문에 두 시장의 가격이 크게 벌어져도 이를 이용한 차익거래는 불가능했다. 하지만 앞으로는 국내 시장에서 본주를 매입해 ADR로 전환한 뒤 미국 시장에서 매도하는 거래가 가능해지면서 양 시장 간 가격 차를 활용한 차익거래도 가능해진다. 반대로 ADR 가격이 낮아질 경우 ADR을 본주로 교환하는 거래도 가능하다. 본주와 ADR 간 전환이 원활하게 이뤄질 경우 국내에서는 원주 매수세가 유입되고, 미국에서는 ADR 공급이 늘어나면서 양 시장의 가격 차가 점진적으로 좁혀질 수 있다는 분석이 나온다. 그간 국내 본주와 미국 ADR의 주가 흐름은 계속 엇갈렸다. SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 SK하이닉스 본주는 218만원에서 181만6000원으로 16.69% 하락했다. 반면 ADR은 168.01달러에서 154.57달러로 8.0% 하락하는 데 그쳤다. 이 기간 국내 증시 변동성이 심화하면서 이른바 '삼전닉스' 레버리지 ETF에서 탈출해 서학개미로 전환한 개미 투자자들의 SK하이닉스 ADR 구매세도 상당하다. 한국예탁결제원에 따르면, SK하이닉스 ADR이 미국 나스닥에 상장한 지난 10일부터 27일까지 국내 투자자는 6억7555만달러(약 9900억원)를 순매수했다. 미국 주식 가운데 순매수 1위를 기록한 것이다. 서학개미의 행동에 제임스 매킨토시 월스트리트저널 선임 시장 칼럼니스트는 "2주 전 SK하이닉스 ADR이 상장된 이후 프리미엄은 16~51%까지 치솟았다"라며 "미국 투자자들은 한국 기업의 주식을 직접 거래해줄 증권사를 찾는 수고를 덜기 위해 엄청나게 높은 가격을 지불하고 있다"고 경고했다. 그는 "일반적인 ADR이라면 금요일에 나타난 29% 수준의 프리미엄은 헤지펀드들이 한국에서 주식을 사서 ADR로 바꾸는 동시에 미국에서 ADR을 공매도하게 만드는 요인"이라며 "하지만 본주를 ADR로 전환하는 것이 원천적으로 불가능하기 때문에 프리미엄이 더 커질 경우 투자자들은 큰 손실을 입을 수 있다"고 경고한 것이다. 시장에서도 본주와 ADR 간 실제 전환이 얼마나 이뤄질지를 관건으로 꼽고 있다. 핵심 변수는 ADR 발행 한도다. 본주를 ADR로 전환하려면 새로운 ADR을 발행해야 한다. 그러나 ADR은 정해진 발행 한도 내에서만 추가 발행이 가능하다. 현재는 상당수 한도가 이미 사용된 상태다. 또 기존 ADR 투자자가 본주 전환을 선택할 유인이 크지 않다는 점도 고려해야 한다. 현재 미국 시장에서는 ADR이 국내 본주보다 높은 가격에 거래되고 있기 때문에, 굳이 저평가된 원주로 교환할 이유가 많지 않다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB] 다만 일각에서는 시장 상황에 따라 시나리오는 달라질 수 있다고 보고 있다. 기존 ADR 투자자의 원주 전환이 예상보다 늘어나 발행 여력이 확보될 경우 국내 본주를 ADR로 전환하는 거래도 활발해질 수 있다. 이 경우 국내 본주 수요 증가와 함께 국내외 가격 차가 빠르게 축소될 가능성이 있다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "29일부터 본주와 ADR 간 상호전환 신청 절차가 시작되지만 실제 가격 괴리 조정 강도는 ADR 신규 발행 규모와 시장 수급에 따라 결정될 것"이라며 "전환 절차와 행정적 마찰이 존재하는 만큼 프리미엄이 즉시 축소되기는 쉽지 않다"고 분석했다. 그러면서 "ADR 프리미엄은 장기적으로 0으로 수렴하기보다 일정 수준 유지되는 특성이 있지만, 과도하게 확대된 구간에서는 축소될 가능성이 높다"며 "프리미엄이 조정되는 과정에서는 ADR 가격 하락보다 국내 본주 상승이 상당 부분을 차지할 가능성이 높다"고 전망했다. 정민희 아리스 연구원도 "ADR의 단기 강세는 상장 초기 공급이 제한된 상황에서 프리미엄이 반영된 결과일 수 있다"며 "장기적으로는 차익거래를 통해 ADR과 원주 가격이 점차 수렴하는 특징을 보일 것"이라고 내다봤다. 이어 "결국 주가 방향을 결정하는 것은 ADR 자체가 아니라 기업의 실적과 성장 모멘텀"이라며 "ADR 프리미엄보다 실적과 인공지능(AI) 메모리 시장 성장성이 중장기 주가를 좌우할 것"이라고 진단했다. plum@newspim.com 2026-07-28 06:00
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전국 곳곳 폭염…중부지방 소나기 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 28일은 전국 곳곳에서 폭염이 이어지고 중부지방을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내릴 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 중부지방과 경북권은 구름이 많고, 그 밖의 남부지방과 제주도는 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다. 중부지방 중심으로 곳에 따라 소나기가 내려 돌풍과 천둥·번개에 유의해야겠다.[사진 = 뉴스핌DB] 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5~40㎜, 강원 동해안 5~20㎜다. 대전·세종·충남 내륙과 충북, 대구·경북은 5~40㎜다. 울릉도·독도에는 5~20㎜가 예상된다. 아침 최저 기온은 22∼26도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다. 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다. ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 32도 ▲춘천 31도 ▲강릉 33도 ▲청주 33도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 33도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다. 바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. yuniya@newspim.com 2026-07-28 06:30

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