[갤럭시 언팩] Z폴드8, 쌓인 시제품만 500개...답은 '여권'이었다

500개 이상 시제품 검증…'여권'에서 찾은 최적의 화면비

얇기 경쟁 넘어 사용 경험 혁신…디자인 철학은 '편안함'

이지 오픈·자동 닫힘 구현…폴더블 사용성 새 기준 제시

[런던=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 차세대 폴더블 스마트폰 '갤럭시 Z 폴드8' 디자인을 완성하기까지 500개가 넘는 시제품을 제작한 것으로 나타났다. 수백 차례의 검증 끝에 디자인팀이 선택한 해답은 의외로 '여권'이었다. 한 손 사용성과 휴대성을 극대화한 여권의 비율을 적용해 새로운 폴더블 사용 경험을 구현했다.

◆500개 시제품 끝에 찾은 해답 '여권'

이일환 삼성전자 MX사업부 디자인팀장(부사장)은 지난 23일(현지시간) 영국 런던에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 디자인 브리핑에서 "새로운 기술이 소비자에게 더욱 자연스럽고 친숙하게 다가갈 수 있도록 주변의 다양한 사물을 연구했고, 500개 이상의 목업을 제작하며 수많은 테스트를 거쳤다"며 "그 과정에서 가장 주목한 대상이 바로 여권이었다"고 밝혔다.

23일(현지시간) 영국 런던에서 열린 갤럭시 디자인 브리핑에서 삼성전자 MX사업부 디자인팀장 이일환 부사장이 갤럭시 디자인의 핵심 가치와 8세대 갤럭시 폴더블 제품과 갤럭시 워치9의 디자인에 대해 소개하고 있다. [사진=삼성전자]

여권은 1920년 국제 규격이 제정될 당시부터 한 손으로 들고 페이지를 넘기기 쉽고, 주머니에 자연스럽게 넣고 꺼낼 수 있도록 인체공학적 관점에서 설계된 물건이다. 삼성 디자인팀은 이러한 특징을 폴더블 스마트폰에 접목했다.

이를 바탕으로 갤럭시 Z 폴드8은 접었을 때는 한 손 사용이 편한 16대10 화면비를, 펼쳤을 때는 영상 감상과 문서 작업에 적합한 4대3 화면비를 구현했다. 기존보다 넓어진 화면비를 적용하면서도 휴대성과 사용성을 동시에 확보했다는 것이 이일환 부사장의 설명이다.

이 부사장은 "제품의 형태와 기능은 의미를 따른다"며 "단순히 얇고 가벼운 제품을 만드는 것이 아니라 사용자가 손에 쥐었을 때 얼마나 편안한지를 가장 중요하게 생각했다"고 말했다.

23일(현지시간) 영국 런던에서 열린 갤럭시 디자인 브리핑에서 소개된 갤럭시 제품 모형 이미지 [사진=삼성전자]

◆'얇기'보다 중요한 것은 편안함

실제 디자인 과정에서는 두께 경쟁보다 사용 경험 개선에 초점을 맞췄다. 제품을 쉽게 펼칠 수 있도록 프레임 가장자리에 완만한 경사를 적용해 손가락이 자연스럽게 들어가도록 했고, 모서리 곡률을 키워 그립감을 높였다. 또 측면 평면부를 줄여 실제보다 더 얇아 보이는 시각적 효과도 구현했다.

접고 펼치는 경험에도 공을 들였다. 힌지 장력을 정교하게 조정해 일정 각도 이상에서는 제품이 자연스럽게 닫히도록 설계했으며, 이른바 '이지 오픈(Easy Open)' 경험을 구현하는 데 집중했다.

이 부사장은 "폴더블 제품에서 사용 만족도를 결정하는 요소 가운데 하나가 얼마나 쉽게 열리느냐"라며 "사용자가 제품을 사용하는 모든 순간을 디자인한다는 철학으로 완성도를 높였다"고 설명했다.

23일(현지시간) 영국 런던에서 열린 갤럭시 디자인 브리핑에서 소개된 갤럭시 제품 모형 이미지 [사진=삼성전자]

◆정답 없는 폼팩터…500개 시제품으로 완성한 폴드8

삼성전자는 이날 디자인 개발 과정도 공개했다. 디자이너들의 초기 스케치를 3차원 모델로 구현한 뒤 RP(Rapid Prototype) 방식으로 시제품을 제작해 두께와 비율, 그립감 등을 반복 검증했다고 밝혔다. 이 부사장은 "폴드8은 새로운 폼팩터였기 때문에 정답도 오답도 없었다"며 "수많은 형태를 직접 만들고 비교하면서 가장 편안한 비율을 찾아냈다"고 말했다.

카메라 디자인에 대해서는 갤럭시의 정체성을 유지하는 데 중점을 뒀다고 설명했다. 그는 "리니어(세로형) 카메라 배열은 이제 카메라만 봐도 갤럭시라는 것을 알 수 있을 정도의 아이덴티티가 됐다"며 "기술과 디자인이 가장 잘 융합된 요소"라고 평가했다.

이 부사장은 역대 갤럭시 가운데 가장 완성도가 높은 제품을 묻는 질문에는 "제가 만든 제품은 모두 제 베이비지만 하나를 꼽으라면 이번 갤럭시 Z 폴드8"이라며 "디자인과 사용성, 내구성, 디스플레이 품질까지 균형을 갖춘 올라운더 제품"이라고 자신감을 나타냈다.

syu@newspim.com