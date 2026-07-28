"정전협정은 한미동맹 출발점"…美동아태 차관보, 73주년 기념식서 강조

AI 핵심 요약beta
- 마이클 디솜브레 차관보는 27일 한미동맹은 정전협정에서 출발했다고 강조했다
- 그는 한국전쟁의 희생이 자유의 대가라며 필요시 다시 함께 맞설 준비가 임무라고 말했다
- 틸럴리 이사장과 주미 국방무관은 한미동맹을 잊힌 전쟁으로 남겨두지 말고 가치·희생 기반 동맹이라 강조했다
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[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 마이클 디솜브레 미국 국무부 동아시아·태평양 담당 차관보는 한국전쟁 정전협정 73주년인 27일(현지시간) "정전협정은 한미동맹의 출발점"이라며 동맹의 의미를 강조했다.
디솜브레 차관보는 이날 워싱턴DC 한국전쟁기념공원에서 열린 기념식에서 "1953년 7월 27일은 단순한 적대행위의 종식이 아니라, 공동의 희생 위에 지속적인 한미동맹이 탄생한 날"이라고 말했다.
그는 "양국은 공산주의에 맞서 한반도의 자유와 민주주의를 지키기 위해 함께 싸웠다"며 "당시 희생은 자유가 결코 공짜가 아님을 보여준다"고 밝혔다. 이어 "필요할 경우 다시 함께 맞설 준비를 갖추는 것이 오늘날 우리의 임무"라고 덧붙였다.
디솜브레 차관보는 한국계인 배우자의 가족이 인천 출신이라고 소개하며 "그 희생이 없었다면 아내를 만나지 못했을 것"이라고 말하며 잠시 울먹이기도 했다.
행사를 주최한 한국전참전용사추모재단의 존 틸럴리 이사장(전 주한미군사령관)은 "여전히 한미동맹에 의문을 제기하는 목소리가 있다"며 한국전쟁을 '잊힌 전쟁'으로 남겨두지 말아야 한다고 말했다.
이날 행사에는 윤형진 주미 한국대사관 국방무관(육군 준장)도 참석해 "한미동맹은 전투 속에서 형성된, 어느 때보다 굳건한 관계"라며 단순한 전략적 협력을 넘어 공동의 가치와 희생으로 맺어진 관계라고 강조했다.
dczoomin@newspim.com