트럼프 "미국, 이란과의 대결에서 크게 승리 중…핵무기 보유 막을 것"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프가 27일 미시간주 연설에서 이란과의 대결에서 크게 승리 중이라 말했다.
- 미군에 대한 역대 최대 투자와 최강 군사력을 강조하며 이를 이란 대응에 활용 중이라 했다.
- 이란이 결코 핵무기를 보유하지 못하게 할 것이며 협상 실패 시 강력한 군사 행동을 경고했다.
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[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국이 이란과의 대결에서 "크게 승리하고 있다"며 이란의 핵무기 개발을 막겠다고 거듭 강조했다.
27일(현지시각) 트럼프 대통령은 미시간주 연설을 마무리하며 미국의 군사력과 대이란 대응 성과를 언급했다.
그는 "미국 군대에 대한 역대 최대 규모의 투자를 진행하고 있다"며 "미국은 세계에서 가장 강력한 군사력을 보유하고 있고, 현재 이를 활용하고 있다"고 말했다.
이어 "우리는 이슬람공화국 이란과의 대결에서 엄청난 승리를 거두고 있다"고 주장했다.
트럼프 대통령은 또 "우리는 이란이 결코 핵무기를 보유하지 못하도록 하고 있다"고 밝혔다.
그는 "매우 간단한 문제"라며 "핵무기가 가진 힘을 이해한다면 내가 무슨 말을 하는지 정확히 알게 될 것"이라고 덧붙였다.
앞서 트럼프 대통령은 대이란 공습 중단 결정과 관련해 "협상에 다시 기회를 주기 위한 것"이라며, 외교가 실패할 경우 "매우 강력한 군사 행동으로 돌아갈 것"이라고 경고했다. 그러면서 이란과 깊은 협상을 진행 중이라며 "시간이 많지 않다"고 강조했다.
kwonjiun@newspim.com