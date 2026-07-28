LG이노텍, 로봇 '눈' 넘어 '피부' 만든다…TDK와 피지컬 AI 동맹

AI 핵심 요약beta
- LG이노텍이 28일 TDK와 피지컬 AI 협약을 맺었다
- 양사는 차세대 비전·촉각 센싱 모듈을 공동 개발한다
- 관성센서 적용 제품은 내년, 촉각 모듈은 2027년 목표다
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광학·센서 기술 결합…휴머노이드 핵심부품 시장 공략
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG이노텍이 일본 전자부품 기업 TDK와 손잡고 로봇의 '눈'을 넘어 '피부' 역할을 하는 핵심 센싱 부품 개발에 나선다. 카메라 중심의 비전 기술에 다양한 센서를 결합한 차세대 인식 기술과 촉각 센서를 앞세워 급성장하는 피지컬 인공지능(AI) 시장 선점에 속도를 낸다는 전략이다.
LG이노텍은 글로벌 전자부품 기업 TDK와 피지컬 AI 분야 전략적 파트너십을 체결했다고 28일 밝혔다. 양사는 LG이노텍의 광학·초정밀 설계 기술과 TDK의 센서 기술을 결합해 '차세대 비전 센싱 모듈'과 '촉각 센싱 모듈' 등 차세대 로봇용 센싱 솔루션을 공동 개발할 계획이다.
우선 양사는 기존 카메라 중심의 비전 센싱 모듈에 관성·위치 센서와 마이크 등 다양한 센서를 결합한 '차세대 비전 센싱 모듈' 개발에 착수한다. 이 제품은 시각 정보뿐 아니라 움직임, 방향, 음향 등 다양한 데이터를 동시에 처리해 로봇의 주변 인식 정확도를 높이는 것이 특징이다.
예를 들어 TDK의 관성센서(IMU)를 적용하면 로봇 이동 과정에서 발생하는 영상 흔들림을 실시간으로 보정해 더욱 정확한 환경 인식이 가능하다. 로봇 제조사 입장에서도 여러 센서를 개별 구매해 연결할 필요 없이 하나의 모듈로 공급받을 수 있어 설계와 개발 부담을 줄일 수 있다. 양사는 관성센서를 적용한 차세대 비전 센싱 모듈을 내년 선보일 계획이다.
양사는 로봇의 피부 역할을 하는 '촉각 센싱 모듈'도 공동 개발한다. 촉각 센싱 모듈은 로봇 손뿐 아니라 팔과 몸통 등에 장착돼 접촉 여부와 압력, 힘의 세기를 감지하는 핵심 부품이다. 사람처럼 물체를 섬세하게 다루거나 사람과 안전하게 협업하기 위해 필요한 기술로, 비전 센싱과 함께 차세대 휴머노이드의 핵심 부품으로 꼽힌다.
특히 촉각 센싱 모듈은 초정밀·초박형·유연 구조를 구현해야 하는 고난도 제품이다. LG이노텍은 모듈화와 디지털 신호 처리 기술을, TDK는 산업용·자동차용 센서 사업에서 축적한 초정밀 촉각 센싱 기술을 결합해 다양한 작업 환경에 최적화된 제품을 개발할 계획이다. 이 역시 2027년 개발 완료가 목표다.
양사는 앞으로 센서가 수집한 데이터를 실시간 분석·처리하는 기술 등으로 협력 범위를 확대할 방침이다. 문혁수 LG이노텍 사장은 "로봇 분야에서는 다양한 센서를 결합한 '멀티 센싱'이 핵심 경쟁력이 될 것"이라며 "TDK와 협력을 통해 로봇 핵심부품 생태계를 선도하고 피지컬 AI 시장 선점에 속도를 내겠다"고 말했다.
LG이노텍은 카메라와 라이다(LiDAR), 레이더(Radar)를 모두 자체 기술로 공급할 수 있는 경쟁력을 바탕으로 보스턴다이내믹스를 비롯한 글로벌 빅테크와 협력을 확대하며 피지컬 AI 센싱 시장 공략을 강화하고 있다.
syu@newspim.com