M83 "피앤티링크, 상반기 매출 지난해 연간 실적 육박"

AI 핵심 요약beta
- M83이 28일 피앤티링크 상반기 매출이 작년 연간 실적에 근접했다고 밝혔다.
- 피앤티링크는 네이버클라우드·카카오 등과 금융권을 대상으로 GPU 서버 등 AI 인프라 공급을 확대했다.
- M83은 디블라트와 피앤티링크를 축으로 AI 인프라 사업을 키우며 베스트서버 플랫폼으로 중소기업·연구기관 판매를 늘리고 있다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= M83이 자회사 피앤티링크의 올해 상반기 매출이 지난해 연간 실적에 육박하는 수준을 기록했다고 28일 밝혔다.
피앤티링크는 M83 그룹의 AI 인프라 사업을 담당하는 핵심 자회사다. 연초 확보한 대규모 서버 및 스토리지 공급 물량이 본격적으로 반영되면서 국내 AI 인프라 투자 증가 수혜를 받고 있다.
회사에 따르면 피앤티링크는 네이버클라우드, 카카오 등 국내 대표 플랫폼·클라우드 기업을 대상으로 그래픽처리장치(GPU) 서버 구축을 위한 고성능 AI 서버 장비를 공급하고 있다. 반도체 및 서버 공급 부족 속에서도 글로벌 기업들과의 파트너십을 통해 영업을 강화 중이다.
고객군도 확대되고 있다. 피앤티링크는 보안성과 안정성 등 높은 진입요건을 갖춘 금융시장에 진입해 복수의 보험사를 대상으로 AI 서비스 운영에 필요한 GPU 서버를 공급했다. 향후 은행·카드·증권사를 비롯해 일반 기업과 연구기관으로 영업 범위를 넓힐 계획이다.
M83은 AI 연구개발 조직인 디블라트와 피앤티링크를 양축으로 한 그룹 사업 구조를 구축하고 있다. 최근 네이버가 엔비디아와 글로벌 AI 팩토리 구축 계획을 발표하는 등 국내 인프라 투자가 본격화됨에 따라 피앤티링크는 기존 주요 고객사에 대한 공급 확대와 신규 시장 진입을 바탕으로 성장을 이어갈 것으로 예상된다.
한편 피앤티링크는 기업간 거래(B2B) IT 인프라 전문 플랫폼 '베스트서버'를 통해 중소기업과 연구기관을 대상으로 서버·스토리지 및 AI 컴퓨팅 장비 판매를 확대하고 있다.
nylee54@newspim.com