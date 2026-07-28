KB금융, 구글 클라우드와 손잡고 'AI 전환' 속도

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 28일 구글 클라우드와 협업해 AX 혁신을 추진했다.
- KB금융은 구글 제미나이 기반 데이터 분석 AI 다비스를 도입해 임직원 의사결정을 고도화했다.
- 또 멀티모달 AI 상담 에이전트 KB Star 별이를 개발해 다국어 금융 특화 플랫폼으로 확대할 계획이다.
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업무 혁신부터 고객 서비스까지 전방위 확대
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB금융그룹이 글로벌 빅테크와 협력해 인공지능 기반 금융 혁신에 속도를 낸다.
28일 KB금융그룹은 구글 클라우드와 전략적 협업을 통해 그룹 전반의 AX(AI Transformation)를 본격 추진한다고 밝혔다.
이번 협업은 생성형 AI와 클라우드 기술을 금융 서비스에 접목해 업무 효율과 고객 경험을 동시에 끌어올리는 데 초점이 맞춰졌다. 양사는 AI 기반 업무 혁신, 데이터 중심 의사결정, 금융 플랫폼 고도화 등 다양한 영역에서 협력을 확대하고 전문 인력 간 역량 공유도 병행한다.
우선 KB금융은 구글의 생성형 AI 모델 '제미나이(Gemini)'를 적용한 데이터 분석 AI 에이전트 'KB DAVIS(다비스)'를 도입했다.
이 시스템은 사용자가 일상 언어로 질문하면 필요한 데이터를 찾아 분석 결과를 제공하며, 단순 검색을 넘어 업무 맥락까지 이해하는 개인 맞춤형 AI 비서 역할을 수행한다.
임직원들은 규정, 상품 정보, 시장 데이터 등을 하나의 환경에서 통합적으로 활용할 수 있어 보다 빠르고 정교한 의사결정이 가능해질 전망이다.
고객 서비스 분야에서도 AI 활용이 확대된다. KB금융은 음성·텍스트·이미지를 동시에 처리하는 멀티모달 AI 기술을 기반으로 대화형 상담 에이전트 'KB Star 별이'를 개발했다.
해당 서비스는 금융상품 비교와 포트폴리오 제안 등을 자연스러운 대화 형태로 제공하며, 내부 검증을 마치고 순차적으로 고객 접점에 적용될 예정이다. 향후 약 70개 언어 실시간 통역과 생활·경제 정보 제공 기능까지 갖춘 금융 특화 AI 플랫폼으로 발전시킨다는 계획이다.
루스 선 구글 클라우드 코리아 사장은 "양사의 협력을 바탕으로 AI와 데이터 금융 혁신을 확장해 왔다"며 "KB금융이 차세대 에이전틱 AI 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 최첨단 AI 기술과 안정적인 인프라를 지속 지원하겠다"고 말했다.
한편 'KB DAVIS'는 'KB Data Analysis Virtual Intelligent Secretary'의 약자로, 질문 기반 데이터 분석을 수행하는 지능형 업무 지원 시스템을 의미한다.
peterbreak22@newspim.com