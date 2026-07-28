HLB, ESMO 2026서 항암제 연구 3건 발표

AI 핵심 요약beta
- HLB 미국 자회사 엘레바가 10월 23일 항암제 연구 3건을 ESMO 2026에서 발표한다.
- 리보세라닙 전이성 흉선상피종 2상 결과는 신속 구두 발표로 채택됐고 간암 병용요법과 항생제 영향 연구는 포스터로 발표한다.
- 리라푸그라티닙 면역항암제 경험과 부작용 연관성 분석은 e포스터로 소개되며 회사는 임상 근거 확보를 이어가겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB의 미국 자회사 엘레바 테라퓨틱스의 항암제 리보세라닙과 리라푸그라티닙 관련 연구 3건이 10월 스페인 마드리드에서 열리는 유럽종양학회 연례학술대회(ESMO Congress 2026)에 채택됐다.
ESMO Congress는 미국임상종양학회(ASCO), 미국암연구학회(AACR)와 함께 세계 3대 종양학 학술대회로 꼽힌다. 올해 학회는 오는 10월 23일부터 27일까지 개최된다.
회사는 28일 기존 치료를 받은 전이성 흉선상피종양 환자를 대상으로 한 리보세라닙 연구자 주도 임상 2상 연구 결과가 신속 구두 발표(Rapid Oral Presentation) 세션에 선정됐다고 발표했다. 신속 구두 발표는 학술적 중요성과 임상적 파급력이 높은 연구에만 부여되는 발표 형식이다.
절제 불가능한 간세포암 환자를 대상으로 진행된 리보세라닙·캄렐리주맙 병용요법 글로벌 임상 3상(CARES-310)의 하위 분석 결과는 포스터로 발표된다. 이 연구는 초기 항생제 사용이 병용요법의 치료 효과에 미치는 영향을 평가한 것이다. 리라푸그라티닙의 임상 1/2상(ReFocus) 사후 분석 결과도 ePoster로 채택됐으며, 이전 면역항암제 치료 경험이 점막·피부 이상반응 발생 위험에 미치는 영향을 분석했다.
김동건 엘레바 테라퓨틱스 대표이사는 "다양한 연구가 ESMO에서 발표되는 것은 리보세라닙과 리라푸그라티닙에 대한 임상적 관심이 지속되고 있음을 보여주는 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 축적된 임상 데이터를 바탕으로 치료 현장에서 활용할 수 있는 근거를 지속적으로 확보해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com