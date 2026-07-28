정부, '청년 일자리 회복방안' 3분기 발표…미래인력 양성·취업연계 총력

AI 핵심 요약beta
- 정부가 28일 청년 일자리 회복방안 마련 논의했다
- 청년 미래인력 양성·취업 연계·경력지원 세부과제 검토했다
- 제조업 고용부진 원인 점검하고 업종별 대응책 순차 발표한다
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미래인력 양성·취업 연계 집중
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 청년 일자리 회복을 위한 종합대책 마련에 속도를 낸다. 청년 미래인력 양성과 취업 연계, 지속적인 경력 성장을 위한 세부 과제를 마련해 3분기 중 '청년 일자리 회복방안'을 발표할 계획이다.
재정경제부와 고용노동부는 28일 정부서울청사에서 '관계부처 합동 일자리전담반(TF) 회의'를 열고 청년 일자리 회복방안과 제조업 고용동향 대응방안을 논의했다고 밝혔다.
정부는 최근 중동지역 긴장 등 대외 불확실성이 이어지는 가운데 6월 취업자 증가세를 유지하기 위해 청년과 제조업 등 취약 부문에 대한 대응이 시급하다고 판단했다.
이날 회의에서는 청년 미래인력을 양성하고 이를 일자리와 연결하는 방안, 취업 이후에도 지속적으로 경력을 쌓을 수 있도록 지원하는 세부 과제를 집중 논의했다. 정부는 추가 협의와 보완을 거쳐 '청년 일자리 회복방안'을 3분기 중 발표할 예정이다.
정부는 제조업 고용 부진에 대한 대응도 강화한다. 회의에서는 최근 제조업 고용동향과 부진 요인을 점검하고 대응방안을 논의했다. 앞으로도 일자리전담반을 통해 고용 부진 업종의 동향과 원인을 체계적으로 분석하고, 업종별 가용 정책수단을 총동원한 대책을 경제관계장관회의 등을 통해 순차적으로 발표할 계획이다.
rang@newspim.com