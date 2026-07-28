포바이포 "롤큐 '싸모스 쌈벤저스', 예스24·알라딘 어린이 분야 베스트 1위"

AI 핵심 요약beta
- 롤큐는 28일 로블록스 크리에이터 싸모스의 첫 코믹북 흥행을 발표했다
- 싸모스 쌈벤저스 1권은 예스24·교보문고·알라딘 어린이 베스트셀러 상위권을 기록했다
- 롤큐는 싸모스 IP를 책·굿즈 등으로 확장하고 초판 구매자에게 스티커·엽서·키링을 제공했다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 콘텐츠 인공지능(AI) 솔루션 기업 포바이포의 자회사이자 종합 MCN 기업인 롤큐는 소속 로블록스(Roblox, 온라인 게임 플랫폼) 크리에이터 '싸모스'의 첫 판타지 코믹북 '싸모스 쌈벤저스' 1권이 출간 직후 주요 온라인 서점에서 흥행을 이어가고 있다고 28일 밝혔다.
회사에 따르면 싸모스 쌈벤저스는 지난 25일 예스24 어린이 분야 일별 베스트셀러 1위에 올랐고, 26일 교보문고 온라인 일간 어린이 초등 분야 2위, 27일 오전 기준 알라딘 어린이 분야 실시간 베스트셀러 1위를 기록했다.
싸모스는 약 65만 명의 구독자를 보유한 로블록스 전문 유튜브 크리에이터다. 이번 코믹북은 채널의 인기 캐릭터 IP를 바탕으로 새로운 판타지 세계관을 선보인다. 작품은 신비한 상점에서 타코 키링을 선물받은 싸모스와 가바나 남매가 미지의 공간 '시크릿 랜드'에서 친구들과 함께 세계를 구하기 위한 보물을 찾는 이야기를 담았다. 각 에피소드에는 '마음 단단 사전'과 신기한 상점 속 물건 찾기, 미로 탐험 등 줄거리와 연계된 놀이 콘텐츠를 포함했다.
롤큐는 싸모스의 IP 관리부터 출간 과정 전반을 지원했다. 롤큐 신연하 부대표는 "싸모스가 영상 콘텐츠를 통해 쌓아 온 캐릭터성과 싸모스·가바나 남매의 유쾌한 관계를 책이라는 새로운 매체로 확장하는 데 중점을 뒀다"며 "기존 영상을 단순히 재구성하기보다는 어린이 독자들이 처음 접하는 이야기만으로도 충분히 몰입할 수 있도록 새로운 세계관과 모험을 담아냈다"고 말했다.
초판 구매자에게는 쌈벤저스 명대사 스티커와 싸모스·가바나 엽서가 제공되며, 온라인 서점별로 아크릴 키링 증정 이벤트도 진행된다. 롤큐는 향후 소속 크리에이터들이 보유한 개성과 콘텐츠 IP를 도서와 캐릭터, 굿즈 등 다양한 형태로 확장해 나갈 계획이다.
롤큐 신연하 부대표는 "싸모스가 영상 콘텐츠를 통해 쌓아 온 캐릭터성과 싸모스·가바나 남매의 유쾌한 관계를 책이라는 새로운 매체로 확장하는 데 중점을 뒀다"며 "기존 영상을 단순히 재구성하기보다는 어린이 독자들이 처음 접하는 이야기만으로도 충분히 몰입할 수 있도록 새로운 세계관과 모험을 담아냈다"고 말했다. 이어 "출간 직후 주요 온라인 서점 어린이 분야 상위권에 오른 것은 독자들의 기대가 반영된 결과"라고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com