라온시큐어 화이트해커 23명, '데프콘 CTF' 본선 진출

AI 핵심 요약beta
- 라온시큐어가 28일 화이트해커 23명 데프콘 본선 진출을 발표했다
- 세 팀 모두 예선을 통과해 8월 라스베이거스에서 세계 최대 해킹대회에 출전하게 됐다
- 회사는 AI·분야별 전문성·협업을 강점으로 모의해킹·차세대 보안 검증 체계를 확대할 계획이라고 밝혔다
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AI 활용·분야별 전문성 기반 실전 보안 역량 입증
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라온시큐어는 자사 화이트해커 23명이 세계 최대 규모의 해킹대회인 '데프콘(DEF CON) CTF 2026' 본선에 진출했다고 28일 밝혔다.
데프콘 CTF는 전 세계 화이트해커들이 취약점 분석과 공격·방어 기술, 문제 해결 능력을 겨루는 국제 해킹대회로 '해킹 올림픽'으로 불린다. 올해 예선에는 686개 팀이 참가했으며, 이 가운데 12개 팀만 오는 8월 미국 라스베이거스에서 열리는 본선에 진출했다.
라온시큐어 화이트해커 23명은 3개 팀으로 나뉘어 예선에 참가했으며, 세 팀 모두 본선 진출에 성공했다. 회사는 다수의 인력이 세계 최고 수준의 대회 본선에 진출한 것은 화이트해커 조직의 경쟁력을 보여주는 성과라고 설명했다.
라온시큐어는 AI 활용 경험과 분야별 전문성이 이번 성과에 기여했다고 밝혔다. 취약점 분석과 암호 분석, 웹 해킹 등 다양한 문제를 제한 시간 안에 해결해야 하는 환경에서 AI 기반 분석과 실전 경험이 강점으로 작용했다는 설명이다.
또 웹과 리버싱, IoT, 모바일, 포너블(Pwnable) 등 각 분야 전문 인력들이 협업 체계를 구축해 복합적인 문제에 대응해온 점도 경쟁력으로 꼽았다.
회사는 화이트해커 조직을 기반으로 프리미엄 모의해킹 등 보안 서비스를 확대하고 있다. 실제 공격자 관점에서 기업 시스템의 취약점을 점검하고 침투와 정보 유출 가능성 등을 검증해 기업의 보안 대응 역량을 높인다는 계획이다.
아울러 AI 기술 확산에 맞춰 화이트해커의 실전 경험과 AI 활용 역량을 결합한 차세대 보안 검증 체계도 강화할 방침이다.
윤원석 라온시큐어 화이트햇사업본부장은 "데프콘 CTF 본선 진출은 세계 수준의 실전 보안 역량을 인정받은 결과"라며 "AI와 화이트해커의 전문성을 결합해 실제 사이버 공격에 대응할 수 있는 보안 검증 체계를 지속적으로 고도화하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com