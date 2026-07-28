카카오뱅크 투자탭 누적 이용자 543만 명

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 28일 투자탭 출시 3개월만에 누적 이용자 500만명을 돌파했다고 밝혔다.
- 투자탭을 통해 펀드 등 자산을 통합 관리하고 맞춤형 상품과 AI 분석, 수익 계산기 등 다양한 투자 서비스를 제공하고 있다.
- 투자탭 활성화로 펀드 잔고가 1조8000억을 넘어섰고 목표전환형 펀드는 판매액 1000억을 돌파하며 다수 상품이 조기 목표수익률을 달성했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크는 투자 서비스 '투자탭'이 출시 약 3개월 만에 누적 이용자 500만 명을 넘어섰다고 28일 밝혔다. 지난 26일 기준 누적 이용자 수는 543만 명으로 집계됐다.
4월 출시된 투자탭은 카카오뱅크를 통해 투자한 자산을 한 곳에서 관리하고 개인의 투자 성향에 맞는 상품을 찾을 수 있도록 구성됐다. 보유 자산을 확인하는 '투자홈'과 맞춤형 투자 기회를 탐색하는 '발견홈'으로 이뤄져 있다. 투자홈에서는 펀드, 채권, RP 등 보유 자산의 평가금액과 현황을 확인할 수 있고, 발견홈에서는 다양한 상품과 콘텐츠 정보를 통해 맞춤형 상품을 찾을 수 있다. 수익 계산기와 주요 시세 정보, AI를 활용한 지수 시황 및 포트폴리오 분석 등도 제공된다.
투자탭 이용 활성화에 따라 카카오뱅크의 펀드 판매 잔고도 증가했다. 올해 상반기 기준 전체 펀드 판매 잔고는 1조 8000억 원을 돌파했다. 초기 6개에 불과했던 펀드 상품 라인업은 현재 80개까지 확대됐으며, 채권, 발행어음, RP, ISA, IRP 등 다양한 증권사 금융상품도 투자탭에서 이용할 수 있다.
카카오뱅크의 대표 투자 상품인 '목표전환형 펀드'는 지난해 11월 출시 이후 누적 판매액 1000억 원을 넘었다. 이 상품은 목표수익률 달성 시 단기금융자산으로 자동 전환되어 수익을 확정하는 방식으로, 100% 비대면 관리와 낮은 판매 수수료를 특징으로 한다. 가입자의 90% 이상이 자동출금서비스를 선택했으며, 현재까지 모집한 11개 상품 중 7개가 조기에 목표수익률을 달성했다.
romeok@newspim.com