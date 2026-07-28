[오늘의 정치일정] 7월 28일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 28일 해외순방을 진행했다
- 28일 정부부처는 국무회의와 통상업무를 했다
- 여야 각 당은 회의·방송출연·정책토론을 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
해외순방
<외교부>
-장관
남미 출장(정상 수행)
-1차관
통상 업무
-2차관
10:00 국무회의
<통일부>
-장관
연가
-차관
10:0 국무회의
<국방부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
14:00 서울국제향군포럼
<국가보훈부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
11:00 신장식 조국혁신당 대표 접견 / 국회 본관 당대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:30 선출직 공직자 평가혁신 TF 임명장 수여식 및 1차 회의(국회 본관 228호)
-정점식 원내대표
07:35 SBS라디오 <김태현의 정치쇼> 출연
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:00 국민의힘 대구 국회의원 등 주최 <2차 공공기관 이전 대구 유치전략 정책토론회>(국회 의원회관 제2세미나실)
-정희용 사무총장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:30 선출직 공직자 평가혁신 TF 임명장 수여식 및 1차 회의(국회 본관 228호)
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상 업무
-천하람 원내대표
08:30 KBS목포 <출발 서해안시대> 전화인터뷰
18:10 KBC 여의도초대석 출연
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
-이주영 정책위의장
통상 업무
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30 의원총회(본관 2층 정문 입구)
11:00 신임 지도부 민주당 한병도 직무대행 예방(본청 206호)
-김준형 원내대표
09:30 의원총회(본관 2층 정문 입구)
10:00 제1차 국회운영개선소위원회(본관 318호실)
15:00 한미 '동맹 현대화' 현안 진단 토론회(의원회관 5간담회의실)
15:50 유튜브 <매불쇼> 출연