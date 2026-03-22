중동상황 3주째…구윤철 "장기화 대비, 분야별 대응 계획 점검해야"

고유가 대응 관계장관 간담회 개최

"석유제품 최고가격제 안착 점검"

에너지 수급관리 계획 구체화 필요

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 재정경제부는 구윤철 부총리 겸 재경부 장관이 22일 정부서울청사에서 중동상황에 따른 고유가 대응현황 및 향후계획을 논의하기 위한 관계장관 간담회를 주재했다고 밝혔다.

이날 회의에는 행정안전부, 농림축산식품부, 산업통상부, 기후에너지환경부, 국토부, 해수부, 중소벤처기업부, 고용노동부, 금융위원회, 공정거래위원회, 식품의약품안전처, 조달청 측에서 참석했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 3월 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 중동상황에 따른 고유가 대응 관계장관 간담회 주재하고 있다.[제공=재정경제부]

이날 구 부총리는 중동상황이 3주째 지속되면서, 상황 장기화에 대비해 각 부처가 분야별 대응 계획을 점검해야 한다고 지적했다.

구 부총리는 "추가경정(추경) 예산의 신속한 편성·집행 뿐만 아니라, 예산을 수반하지 않는 금융·세제·규제 등을 활용한 다양한 정책 프로그램을 보다 적극적으로 발굴·활용해야 한다"고 강조했다.

이어 "국제유가 상승이 전반적인 물가 부담으로 파급될 우려가 있다"며 "석유제품 최고가격제 안착을 위한 철저한 현장점검과 함께, 공공요금 동결, 민생물가 23개 특별관리 품목별 할인지원 확대, 유통구조 개선 등 민생물가 안정방안에 만전을 기해달라"고 당부했다.

에너지 및 중동 의존도가 높은 품목의 수급 상황에 대한 우려가 커지는 만큼 대체발전 확대, 에너지 절약 등 에너지 수급관리 계획 구체화의 필요성에 대해서도 강조했다.

구 부총리는 "업계와 긴밀히 협업해 나프타, 요소 등 핵심품목의 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요시 추가 대책을 신속히 마련해 달라"고 당부했다.

한편 참석자들은 '에너지·핵심품목 절약 프로그램'을 적극적으로 마련해 안내할 필요가 있다는 데 의견을 모은 것으로 전해졌다.

wideopen@newspim.com