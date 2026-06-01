완성차, 내수 부진에 5월 판매 4%↓…기아만 홀로 성장

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66만4370대 판매 ...내수 9만7096대 부진

완성차 5사, 내수판매 전년비 14.2% 줄어

기아, 해외 판매 호조 힘입어 2.7% 증가

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 올해 3월 국내 완성차 5개사의 국내외 전체 판매량이 전반적으로 부진한 것으로 나타났다. 소비심리 위축으로 내수 시장이 부진한 가운데 수출 감소까지 겹치면서 전체 판매량이 줄어든 것으로 분석된다.

1일 현대자동차·기아·GM 한국사업장·KG 모빌리티(KGM)·르노코리아의 판매 실적을 분석한 결과, 이들 5개사의 국내외 판매량은 총 66만4370대로 전년 동월 대비 4.0% 줄었다. 내수 판매는 9만7096대로 전년 대비 14.2% 줄었고 해외 판매는 56만7023대로 2.0% 감소했다.

현대자동차는 5월 국내 4만5364대, 해외 28만109대 등 글로벌 시장에서 총 32만5473대를 판매했다. 이는 전년 동월 대비 7.7% 감소한 수치다. 국내와 해외 모두 각각 23.1%, 4.6% 줄어든 것으로 나타났다.

국내시장에서 세단은 그랜저 5183대, 아반떼 4526대, 쏘나타 4118대 등 총 1만4876대를 팔았다. RV는 싼타페 2862대, 아이오닉 5 2575대, 투싼 2183대 등 총 1만5799대 판매됐다. 럭셔리 브랜드 제네시스는 G80 2220대, GV70 1798대, GV80 1547대 등 총 6161대가 팔렸다.

현대차 관계자는 "협력사 부품 수급 차질에 따른 생산 감소 영향이 이번 달에도 이어지며 주요 차종의 공급이 제한됐다"며 "더 뉴 그랜저의 출고가 이번 달부터 본격화되는 만큼 판매 실적은 점차 회복할 것으로 기대한다"고 말했다.

완성차 5개사 로고. [AI 일러스트=이찬우 기자]

기아는 해외 판매 호조에 힘입어 완성차 5개사 중 유일하게 성장세를 기록했다.

기아는 지난달 글로벌 시장에서 국내 4만4713대, 해외 23만2781대, 특수 221대 등 전년 동기 대비 2.7% 증가한 27만7715대를 판매했다. 특수 판매를 제외하면 국내는 0.6% 감소했지만 해외판매는 3.4% 늘었다.

지난달 글로벌 시장에서 스포티지가 5만2293대로 가장 많이 판매됐고 셀토스가 2만9208대, K4가 2만1488대로 뒤를 이었다. 지난달 국내에서 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 7836대가 판매됐다. 승용은 레이 3419대, K5 2237대, 모닝 2234대 등 총 1만979대가 판매됐다.

기아 관계자는 "미국에서는 SUV 하이브리드, 유럽에서는 대중화 전기차 라인업을 앞세운 지역별 친환경차 판매 전략을 통해 3개월 연속 전년비 판매 성장세를 지속하고 있다"며 "앞으로도 지역별 맞춤형 판매 전략으로 판매 모멘텀을 이어 나갈 것"이라고 밝혔다.

중견 완성차 3사 내수와 수출 모두 부진했다.

한국GM의 5월 총 판매는 4만7041대로 전년 동월 대비 5.9% 증가했다. 내수 판매는 808대로 전년 동월 대비 42.6% 급감했고, 수출은 4만7081대로 5.9% 감소했다. 다만 한국GM은 지난 3월에 이어 3개월 연속 월 4만대 이상의 판매를 달성했다.

해외 시장에서 쉐보레 트랙스 크로스오버(파생모델 포함)는 2만9988대 판매됐고 쉐보레 트레일블레이저(파생모델 포함)는 1만6285대가 판매됐다.

KGM은 내수 3318대, 수출 4870대를 포함 전년 동기 대비 10% 감소한 총 8188대를 판매했다. 국내 판매는 6.8%, 해외 판매는 9.7% 감소했다.

르노코리아는 내수 2893대, 수출 3020대를 포함해 총 5913대를 판매했다. 이는 전년 동월 대비 40% 감소한 실적이다. 국내 판매는 31.2%, 해외 판매는 46.6% 감소했다.

y2kid@newspim.com