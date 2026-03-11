구윤철 "중동 사태에 '추경 포함' 모든 정책수단 활용해 민생 지원"

소상공인 경영안정바우처·긴급경영안정자금 등 지원 추진
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 중동 사태가 열흘 넘게 이어지면서 에너지와 금융시장의 변동성이 커지는 가운데 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 11일 "추경을 포함해 가능한 모든 정책수단을 활용해 충분한 지원을 추진하겠다"고 밝혔다.
구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 '비상경제장관회의'를 주재하고 "국내외 경제상황이 시시각각 변화하고 있는 만큼 모든 상황을 고려하면서 기민하게 대처하고 있다"고 말했다.
정부는 이날부터 경제관계장관회의를 비상경제장관회의로 전환해 매주 개최하고, 관계기관 합동 비상대응반도 차관급으로 격상해 경제상황을 점검 중이다.
중동상황이 12일째 지속되면서 유가급등과 금융시장 불안으로 이어지고 있다. 이와 관련해 그는 "중동상황이 민생과 경제·산업에 미칠 영향을 최소화할 수 있도록 하겠다"며 "고유가에 따른 민생안정에 전력을 다하겠다"고 강조했다.
이어 "유가 추이를 모니터링하며 유류세 인하를 검토하고, 화물차·버스·택시 등에 대한 경유 유가연동보조금을 한시 상향하겠다"며 "소상공인 경영안정바우처, 긴급경영안정자금 등을 적극 지원하고 추가로 필요한 지원방안도 검토하겠다"고 말했다.
유가 급등에 따른 정유사·주유소 등의 사재기·판매 기피 행위 방지 방안도 추진한다.
구 부총리는 "금융시장 불안감에 편승한 가짜뉴스 유포, 시세조종 등 금융시장 교란행위를 면밀히 감시하고, 적발시 엄단하겠다"며 "이번주 중으로 석유 가격 최고가격제를 시행할 것"이라고 강조했다.
이외에도 중동 의존도가 높은 품목의 수급상황 모니터링 강화, 100조원 이상의 시장안정프로그램을 필요시 확대 등을 추진한다.
