구윤철 부총리 "중동 영향 막대…전방위 지원책 선제적 마련"

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 11일 중동 사태와 관련해 "언제 평화가 찾아올 수 있을지 한치 앞을 내다보기도 어려운 상황"이라며 "우리 경제와 민생 안정을 위한 전방위적인 지원책을 선제적으로 마련하겠다"고 강조했다.

구 부총리는 이날 국회 재정경제위원회 현안질의에 참석해 이 같은 내용을 밝혔다. 이날 현안질의는 최근 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 글로벌 불확실성이 커지는 가운데 정부 차원의 대책 등을 점검하기 위해 열렸다.

이 자리에서 구 부총리는 중동 전쟁과 호르무즈 해협 봉쇄 등을 언급하며 "국제유가는 큰 폭으로 상승했고, 금융시장 변동성도 크게 확대됐다"며 "전쟁이 장기화될 경우에는 경제심리 둔화로 이어져 내수 회복에 제약이 있을 것으로 보인다"고 지적했다.

이어 "정부는 시장 전 부문 상황을 모니터링하고 있으며, 관련 회의체를 통해 시장 안정과 기업 지원 등의 대응 방안을 논의 중"이라며 "이번 사태가 우리나라에 미치는 영향이 막대한 만큼, 정부와 국회가 함께 손을 맞잡고 총력적인 대응을 펼쳐야 한다"고 촉구했다.

그는 정부가 추진하고 있는 대책으로 ▲에너지 수급 관리 강화 ▲금융시장 교란행위 감시 ▲수출 중소기업 지원프로그램 가동 등을 언급했다.

먼저 구 부총리는 "에너지 수급에 이상이 없도록 중동 외 수입을 확대하는 한편, 공동 비축유 우선 구매권 행사 등 수급 관리를 강화하겠다"며 "석유 최고가격제 시행과 석유 관련 시장 교란행위 단속 강화 등 민생 경제에 대한 영향이 최소화될 수 있도록 노력하겠다"고 설명했다.

또 "금융시장 불안심리에 편승한 시장 교란행위를 면밀하게 감시하고, 적발 시 엄단하는 한편 우리 자본시장 체질 개선을 위한 노력에 박차를 가하겠다"며 "외환시장에서 주요 통화 움직임과 괴리된 쏠림 현상이 확대되지 않도록 각별한 경계심을 갖고 예의주시하겠다"고 발언했다.

이어 "수출 지원센터와 누리집을 통한 피해 접수와 밀착 지원, 수출 중소기업 지원 프로그램 가동 등 우리 기업들의 피해가 최소화될 수 있도록 노력하겠다"며 "수급 모니터링 강화와 대체 수입원 확보 등 공급망 안정을 위한 노력도 이어나가겠다"고 소개했다.

그러면서 "중동 사태가 조기에 진정되지 않을 경우 우리 수출기업과 국민의 삶에 미칠 부정적인 영향은 예단하기 어려울 정도로 클 수 있다"며 "위원님들의 지혜와 협조 덕분에 대미투자특별법이 입법화되고 대외 불확실성 완화에 기여할 수 있게 된 것처럼, 이번 중동발 파고를 헤쳐 나가는 데에도 힘을 모아주시길 간곡히 요청드린다"고 호소했다.

