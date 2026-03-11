정청래 "인천 연수갑 공천, 아직 결론 못 내려…전국지도 펼쳐놓고 고민"

"인천 강화, 한 번 탈환하고자 의지"

[강화=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 11일 박찬대 의원(인천 연수갑·3선)이 인천시장 후보로 단수 공천되면서 실시될 인천 연수갑 보궐선거 공천에 대해 "아직 결론은 못 내렸다"면서 "전국 단위를 고민해야 해서 심사숙고 하고 있다"고 밝혔다.

정 대표는 이날 오후 인천 강화군 죽산포구에서 새우잡이 현장을 마친 후 기자들과 만나 "어떻게 하면 이기고 어떻게 하면 한 표라도 더 얻을지, 전국 지도를 펼쳐놓고 고민할 수밖에 없다. 한 지역의 선거가 전국 선거에도 영향을 미칠 수 있기 때문에 고민할 부분이 굉장히 많다"고 말을 아꼈다.

[강화=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 11일 오후 인천 강화군 교동도 죽산포구에서 박찬대 의원(인천시장 후보)과 정청래 당대표가 조업을 나가기전 준비를 하고 있다. 2026.03.11 pangbin@newspim.com

이어 "어떤 내용이 공개되기 전까지는 많은 추측과 상상이 있을 수 있지만 공개하면 지극히 상식적이었다고 생각하게 될 것"이라며 "지방선거 승리를 위해 진두지휘하는 당대표 입장에서 맨 앞단에 두는 생각은 이기는 선거"라고 했다.

함께 새우잡이 현장을 다녀 온 박 의원은 정 대표를 향해 "연수갑은 지역은 제가 10년 동안 있었던 지역이고, 누가 적합할지 정 대표가 누구보다 깊이있게 고민하실 것이다. 이제 속을 터놓고 진지하게 얘기할 때가 된 것 같다"고 부연했다.

정 대표는 이날 현장 일정을 인천 강화군으로 선정한 배경에 대해선 "인천 강화를 (지방선거에서) 한 번 쯤 탈환하겠다는 의지도 있다"면서 앞으로 현장 최고위원회는 대도시 중심 보다 기초단체 시군구 단위별로 다니겠다"고 했다. 인천 강화군은 대표적으로 민주당 지지세가 약한 지역으로 꼽힌다.

우원식 의장이 지난 10일 제안한 지방선거 동시 개헌 문제와 관련해선 "우 의장과 통화는 한번 했었다. 당 지도부에선 개헌 문제에 대해 논의한 적이 없어서 논의해보겠다고 했다"고 설명했다.

