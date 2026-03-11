DL이앤씨, 10대 금융사와 맞손…압구정5구역 전용 금융 서비스 도입

DL이앤씨, 5대 시중은행·증권사와 금융 협약

조합원 대상 통합 PB 서비스 연계

안정적 자금 조달 라인 확보도

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = DL이앤씨가 서울 재건축 핵심지인 강남구 압구정5구역 재건축 사업 추진을 위해 조합원의 주거 가치 극대화를 위해 국내 유수의 금융기관과 손을 잡았다.

지난 10일 서울 성동구 '디타워 서울 포레스트'에 위치한 아크로 라운지에서 박창용 DL이앤씨 주택사업본부 수주관리실장(오른쪽)이 천병주 하나은행 종로영업본부 지역대표와 '압구정5구역을 위한 하이엔드 금융 업무협약(MOU)'을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. [사진=DL이앤씨]

11일 DL이앤씨는 전일 총 10개 금융기관과 '압구정5구역을 위한 하이엔드 금융 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 협약 대상은 5대 시중은행(KB국민은행·신한은행·하나은행·우리은행·NH농협은행) 및 5대 증권사(KB증권·NH투자증권·삼성증권·한국투자증권·키움증권)다.

압구정5구역이 가진 상징성과 대다수가 자산가인 조합원의 라이프스타일을 고려, 기존의 단순 사업비 조달 방식을 넘어선 '하이엔드 금융 솔루션' 제공을 위해 이뤄졌다.

DL이앤씨는 국내 최고가 거래 기록을 경신했던 '아크로 서울포레스트'를 통해 축적한 하이엔드 주거 노하우를 압구정5구역에 쏟아부을 계획이다. 100억원 가치를 지닌 'VVIP 조합원'의 특성을 반영한 금융 서비스 '더 리치 파이낸스(The Rich Finance)' 파트너십을 전격 도입한다.

단순한 대출 지원을 넘어 국내 최정상급 금융기관의 프라이빗 뱅킹(PB) 서비스와 연계한다. 자산 관리부터 세무 컨설팅, 상속 및 증여 등을 아우르는 압구정5구역 조합원 전용 통합 금융 패키지다.

협약에 참여한 10개 금융기관은 압구정5구역의 압도적인 미래 가치와 DL이앤씨의 탄탄한 재무 건전성(신용등급 AA-) 및 업계 최저 수준의 부채비율(84%)을 높게 평가한 것으로 알려졌다. 압구정5구역은 향후 금리 변동성 등 대외 리스크 속에서도 안정적인 자금 조달 라인을 확보했다.

DL이앤씨 관계자는 "압구정5구역은 단순한 재건축 사업을 넘어 대한민국의 부촌 지도를 새롭게 쓸 상징적인 프로젝트"라며 "DL이앤씨는 다른 건설사들과 달리 압구정 내에서는 압구정5구역 입찰에만 집중해 최고의 사업 조건을 지속적으로 선보일 예정"이라고 설명했다.

