KT알파, 신임 대표이사에 박정민 SK스토아 전 대표 내정

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = KT알파 이사회는 11일 신임 사내이사에 박정민 전 SK스토아 대표를 추천했다고 밝혔다.

박정민 후보자는 SK스토아, SK텔레콤, SK플래닛, SK엠앤서비스 등 SK그룹 주요 계열사에서 30여년간 커머스·플랫폼·모바일 분야를 두루 경험하며 혁신 성과를 창출해 온 전문경영인이다.

KT알파 신임 사내이사로 내정된 박정민 후보자 [사진=KT알파 제공]

그 가운데 SK스토아 최고경영자(CEO) 재임 시절, 팬데믹 이후 산업 침체 속에서도 1년 만에 80억원 흑자 전환을 이끌어내며 탁월한 위기관리 능력과 사업 추진력을 입증했다. 특히 인공지능(AI)와 데이터 기반 사업 혁신을 선도하며 디지털 전환의 성과를 만들어낸 경험은 KT알파의 AI 커머스 도약과 플랫폼 경쟁력 강화를 이끌 적임자로 평가받고 있다.

후보자는 오는 27일 개최되는 정기주주총회 및 이사회 의결을 거쳐 대표이사로 정식 선임될 예정이다.

KT알파는 국내 최초 T커머스 서비스를 개척한 'KT알파 쇼핑'과 B2B 모바일상품권 유통 1위 브랜드 '기프티쇼'를 보유하며 커머스 시장에서 독보적인 입지를 다져왔다. 이러한 성과를 기반으로 앞으로는 AI 기반 커머스 혁신을 본격화하고 플랫폼 사업 확장을 가속화하여 새로운 성장 국면을 열어갈 것으로 기대된다.

박정민 이사 후보자는 "KT알파는 커머스 플랫폼 사업자로서 이미 탄탄한 저력을 갖춘 회사"라며 "AI와 데이터 역량을 결합해 커머스의 새로운 패러다임을 제시하고, 미래 성장사업을 발굴해 기업가치를 극대화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

