[AI 부동산 투데이] 지방 청약 '될놈될'…대기업 특구만 인기

3월 11일 AI가 꼽은 건설·부동산 이슈

교통 호재에 들썩이는 수도권 동서부

LH, 올해 공공임대 3.7만가구 공급

대기업 배후 지방 도시에 청약 20만건 '집중'

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026년 3월 11일 건설·부동산 시장에선 수도권 주요 신도시 주민들의 오랜 숙원이었던 서울 지하철 5호선 연장과 위례신사선 예비타당성조사의 동시 통과 소식 전해져 기대감이 고조됐습니다. 무주택 서민의 주거 불안을 해소하기 위한 한국토지주택공사(LH)의 대규모 공공임대 공급 계획 또한 발표됐습니다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 5호선 김포 연장·위례신사선 예타 통과에 주민 '환호'

기획재정부는 2026년 3월 10일 재정사업평가위원회를 열고 서울지하철 5호선 김포·검단 연장 사업과 위례신사선 도시철도 신설 사업의 예비타당성 조사 통과를 확정했습니다. 5호선 연장 사업은 총사업비 3조5587억원을 투입해 서울 방화역에서 인천 검단신도시를 거쳐 김포한강2 콤팩트시티까지 25.8㎞ 구간을 잇는 대규모 프로젝트입니다. 그동안 혼잡도 200%를 웃도는 김포골드라인에 의지해 온 51만명 김포 시민들은 즉각 환영의 뜻을 표했습니다.

18년째 표류하던 위례신사선 역시 총사업비 1조9367억원 규모로 본궤도에 올랐습니다. 위례신도시부터 지하철 3호선 신사역을 잇는 이 노선이 개통되면 강남권 업무지구 접근성이 획기적으로 개선됩니다. 두 지역 모두 교통 인프라 확충에 따른 수혜 기대감이 커지며 멈춰 있던 아파트 매수 문의가 다시 늘어나는 등 시장 분위기가 달아오르고 있습니다.

◆ 전세난 숨통 트일까…LH, 올해 공공임대 3.7만가구 공급

LH는 올해 전국적으로 총 3만7000가구 규모의 임대주택 입주자를 모집합니다. 새로 짓는 건설임대주택이 1만1000가구, 기존 주택을 매입해 공급하는 매입임대주택이 2만6000가구입니다. 지난해 전체 공급 물량이었던 3만1000가구 대비 약 19% 늘어난 수치입니다.



무엇보다 심각한 전세난을 겪고 있는 수도권의 주거 불안을 해소하기 위해 전체 물량의 57%에 달하는 2만1000가구를 서울과 경기 일대에 집중적으로 배정했습니다. 도심 내 우수한 입지에 주변 시세보다 저렴한 양질의 공공임대 물량이 풀리면서 청년층과 신혼부부 등 실수요자들의 청약 쏠림 현상이 나타날 것으로 보입니다.

◆ 얼어붙은 지방 부동산 시장…'일자리 특구'에 청약 쏠린다

비수도권 부동산 시장의 전반적인 침체 분위기 속에서도 탄탄한 일자리와 산업 기반을 갖춘 자족형 도시에는 실수요자가 대거 유입되고 있습니다. 부동산 리서치업체 '리얼투데이'가 최근 3년간(2023년~2025년) 1순위 청약에 사용된 청약통장 건수를 분석한 결과, 첨단 산업 인프라가 몰린 충북 청주시 흥덕구에 20만1431건이 접수돼 지방 1위를 기록했습니다.

이어 삼성디스플레이 등 대기업 배후 수요를 품은 충남 아산시가 11만2995건, 탄소소재 국가산업단지 조성을 앞둔 전북 전주시 덕진구가 8만807건 등 순입니다. 지난달 지방 분양 단지 대다수가 대거 미달 사태를 빚은 것과는 완벽히 대조적인 모습입니다. 고금리 기조가 이어지며 '묻지마 청약' 대신 확실한 고용 기반과 지역 개발 호재가 뒷받침된 핵심 생활권에만 자금이 몰리는 극심한 옥석 가리기 현상이 나타나는 모습입니다.