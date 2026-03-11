KB국민카드, 보이스피싱 대응 사례 영상 공개

신종 수법·FDS 대응 사례 공개…범죄 예방 목적

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = KB국민카드는 11일 신종 보이스피싱 수법과 실제 대응 과정을 담은 영상을 공식 유튜브 채널에 공개했다고 밝혔다.

이번 영상은 보이스피싱 피해 발생 직전까지 이어진 실제 상황과 이를 막기 위한 현장 대응 과정을 중심으로 구성됐다. 고객이 동일한 범죄 피해를 입지 않도록 예방 차원에서 제작된 것이 특징이다.

영상에는 KB국민카드 소비자지원부 이상거래탐지시스템(FDS)팀 소속 직원이 직접 출연해 보이스피싱 범죄 패턴을 분석하고, 고위험 상황 판단 시 피해자 보호를 위해 현장에서 이뤄지는 조치들을 설명한다.

특히 피해자에게 외부 연락을 끊게 한 뒤 특정 메신저만 사용하도록 지시하는 '셀프 감금형' 수법에 대한 대응 사례가 소개됐다. FDS팀이 다양한 메신저 수단을 동원해 피해자와 접촉을 시도하며 금전 피해를 막아내는 과정이 담겼다.

KB국민카드 관계자는 "보이스피싱은 누구나 노출될 수 있는 범죄"라며 "고객의 작은 이상 신호도 놓치지 않도록 지속적인 분석과 예방 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.

한편 KB국민카드는 인공지능(AI) 기술을 활용해 보이스피싱 예방 체계를 고도화하고 있다. 일부 고위험 의심 거래에 대해서는 24시간 지연 입금 장치를 운영하는 등 금융소비자 보호를 지속하고 있다.

