李대통령 "가나, 아프리카 진출 잇는 교두보"…마하마 "핵심광물, 韓과 탐사"

한-가나 내년 수교 50주년

李대통령 "해적 위협 기니만에서 우리 국민 안전 지켜줘"

마하마 대통령, 가나 초콜릿 선물에 "매우 좋았다" 화답



[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 11일 실무 방한을 한 존 드라마니 마하마 가나 대통령과 정상회담에서 "우리 정부 출범 이후에 처음으로 방한하는 아프리카 정상이라 이 자리가 각별히 의미가 깊다"며 환영했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 마하마 대통령과 정상회담을 하며 "한국과 가나는 내년이면 수교 50주년을 맞이하는 아주 오래된 친구"라면서 이같이 말했다.

이재명 대통령이 11일 오후 청와대에서 실무 방한을 한 존 드라마니 마하마 가나 대통령과의 정상회담을 하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "식민 지배, 독재라는 굴곡진 역사를 이겨내고 민주주의의 모범을 이룩했다는 점에서 양국은 참 많이 닮았다"며 "게다가 가나는 해적 위협이 상존하는 기니만에서 우리 대한민국 국민들의 안전을 지키는 데 그동안 적극적으로 협조해준 참으로 고마운 나라"라고도 했다.

이 대통령은 "서아프리카 3개국과 국경을 맞대고 있는 해양국 가나는 대한민국의 아프리카 시장 진출을 잇는 든든한 교두보"라며 "1977년에 수교를 한 이래 우리 양국의 교역량은 약 38배 증가했고 현재 많은 우리 기업들이 가나에서 제조업, 농수산 분야를 중심으로 활발하게 활동 중"이라고 설명했다.

◆1977년 수교 이래 38배 교역량…제조업·농수산 활발

이 대통령은 "최근에는 매우 큰 규모의 벼 재배단지를 함께 조성해서 내년부터 한국산 벼 종자를 생산할 예정"이라며 "양국은 해양 안보, 교역, 농업 등 다양한 분야에서 괄목할 만한 협력의 결실을 맺고 있기도 하다"고 보충했다.

그러면서 이 대통령은 앞서 청와대가 웰컴 선물로 준비한 '가나 초콜릿'을 언급하며 "이 초콜릿은 50년이 지난 지금까지도 우리 국민들에게 '가나'라는 이름에 달콤한 행복을 선사하고 있기도 하다"며 "어젯밤에 가나 초콜릿을 따로 선물을 해드렸는데 조금 괜찮으셨는지 모르겠다"고 농담했다.

이에 마하마 대통령은 "아주 좋았다(Very much)"고 화답하기도 했다.

이 대통령은 "앞으로 양국 간에 국민들 교류가 더욱 늘어나서 한국과 가나의 관계가 여러 방면에서 더욱 단단해지기를 기대한다"며 "가나 대표단의 방한을 진심으로 환영하고 양국 간 우정과 호혜적인 협력 관계가 더욱 발전하게 되기를 기대한다"고 강조했다.

마하마 대통령 역시 "역사 관계를 말했는데, 저는 가나와 한국이 가치를 공유한 국가로서 그동안 공유해 온 역사를 매우 기쁘게 자랑스럽게 생각한다"며 "우리는 유사한 민주주의 그리고 유사한 역사적 경험을 바탕으로 가치를 공유하는 우방국"이라고 소개했다.

마하마 대통령은 "양국 관계에 있어서 농업이 매우 중요한 비중을 차지하고 있는데 식량 안보를 증진하는 데 있어서 매우 중요한 협력"이라며 "한국이 제공한 개량된 쌀 종자를 활용해서 쌀의 생산을 더 높이는 데 집중하고자 한다. 이제 가나에서 쌀은 주식이 됐다"고 밝혔다.

◆핵심광물 잠재성 매우 높아…한국과 기술 협력 확대

마하마 대통령은 "가나는 다른 아프리카 국가와 마찬가지로 핵심 광물 분야의 잠재성이 매우 높다. 보크사이트와 망간, 금을 수출하고 있고 최근에는 리튬 매장 지대가 발견됐다"며 "한국은 기술을 보유하고 있는 국가이기 때문에 가나는 한국과 같이 이 핵심 광물 탐사를 함께 해 나가고 가치 사슬에서의 더욱 더 증진된 그런 결과를 서로 도출할 수 있기를 바란다"고 희망했다.

마하마 대통령은 "한국은 해운 국가이기 때문에 해적 문제에 관한 우려가 큰 것으로 이해한다"며 "그래서 오늘 우리가 체결하는 해양 안보에 관한 양해각서가 큰 의미를 갖는다고 생각한다"고 짚었다.

마하마 대통령은 "기니만에서는 아직도 해적 활동이 빈번하게 일어나고 있다"며 "대한민국과 함께 기니만에서의 해적 활동에 관한 공동 프레임워크를 체결해 나갈 수 있다면 좋겠다"고 강조했다.

