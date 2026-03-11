NH농협은행, '엘포인트, NH포인트로 전환' 고객 500명에 경품 및 포인트 적립

5000포인트 이상 전환 고객 504명 추첨 삼성 비스포크 AI 콤보 등 제공
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 롯데멤버스의 L.POINT(엘포인트)를 NH포인트로 전환하는 서비스 출시를 기념해 4월 12일까지 경품추첨 및 포인트 적립 혜택을 제공하는 '포인트 더블UP' 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.
이번 이벤트는 L.POINT를 NH포인트로 전환한 고객 500명을 추첨해 포인트 전환 금액(최대 1만 포인트 한도)만큼 NH포인트로 추가적립을 해주며, 5000 포인트 이상 전환한 고객 중 504명을 추첨해 ▲삼성 비스포크 AI콤보(1명) ▲삼성 비스포크 키친핏 냉장고(1명) ▲소니 노이즈캔슬링 블루투스 무선 헤드폰(1명) ▲다이슨 청소기(1명) ▲1만 NH포인트(500명)을 제공한다.
농협은행 관계자는 "고객의 포인트 활용 가치를 높이기 위해 롯데멤버스와의 제휴 및 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 NH멤버스는 고객의 편의와 혜택을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.
